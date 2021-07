Articolo »

10 luglio 2021

10 luglio 2021 Casale Monferrato

Domenica 11 luglio Big Jump a Casale: un tuffo per sensibilizzare la pulizia delle rive del Po L'iniziativa promossa da Legambiente

di r.m.

«Anche quest’anno torna il Big Jump, la campagna europea di European Rivers Network (ERN) nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle acque, per il recupero della balneabilità nei grandi corsi d’acqua e per tutelare la salubrità dei fiumi».

Lo fa sapere Legambiente: «Domenica 11 luglio alle ore 15, in contemporanea con analoghe iniziative nel resto d’Europa, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta organizza in Piemonte una serie di appuntamenti con il tuffo nei corsi d’acqua e nei laghi. Legambiente Circolo Verdeblu, Legambiente Vercellese - Gruppo di Trino, VisPo e Circolo Subacqueo di Casale Monferrato, promuovono l’iniziatiava a Casale all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci per imparare ad apprezzare il nostro fiume e scoprire le sue bellezze».

«Per fare in modo che i nostri fiumi raggiungano l’obiettivo di buono stato ecologico si devono adottare piani per ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure come la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde, la fitodepurazione e la ricerca di soluzioni al problema dell’artificializzazione e dell’impermeabilizzazione dei suoli. Con i Big Jump di questa domenica a Casale Monferrato e in diversi fiumi piemontesi speriamo di contribuire ad accendere i riflettori sull’urgenza, a tutti i livelli istituzionali, di politiche concrete per la tutela e valorizzazione di fiumi e laghi. La risorsa idrica purtroppo continua ad essere penalizzata dagli eccessivi prelievi, dalla presenza di sostanze inquinanti dovuta a scarichi e all’uso diffuso in agricoltura».

Ecco il programma dell’iniziativa:

9:30 Ritrovo presso il Parco Eternot e colazione con il Circolo di Legambiente Casale

10:30 Visita e pulizia del Parco della Pastrona

12:30 Pranzo al sacco

14:30 Ritrovo all’imbarcadero

15:00 Big Jump!