14 giugno 2021

14 giugno 2021 Casale Monferrato

Meno misure restrittive È zona bianca: tutte le riaperture fino al 31 luglio L'ordinanza della Regione Piemonte

di r.m.

Da oggi, lunedì 14 giugno, il Monferrato è in zona bianca così come tutto il Piemonte e la Liguria. Ieri, domenica, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato un’ordinanza che comprende tutte le riaperture possibili e che sarà in vigore fino al 31 luglio.

«Le riaperture consentite comprendono i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie), le piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo».

L’elenco comprende «pure le feste private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso. Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione, mentre non è ancora consentito ballare».

Su tutte le riaperture e le attività consentite «si applicano le linee guida e le norme di contenimento e sicurezza previste a livello nazionale. Infine, l’ordinanza dispone la proroga al 31 luglio dell’efficacia del decreto n.26 del 23 febbraio scorso sulle segnalazioni dovute da chi fa rientro in Piemonte dall’estero».