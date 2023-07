Articolo »

04 luglio 2023

04 luglio 2023 Casale Monferrato

Domenica mattina Raduno casalese delle Lambrette davanti al Municipale Poi verso il centro per una bellissima carovana

Domenica mattina di festa davanti al teatro Municipale per il raduno del Lambretta Club Piemonte e Valle d’Aosta, per la prima volta a Casale Monferrato. Una quarantina di splendidi esemplari dei mitici scooter, che si sono mossi verso il centro cittadino per una bellissima carovana conclusa sulle colline del Monferrato.

«Una fantastica occasione di incontro finalmente in Monferrato, intervallata anche da un momento culturale al Castello paleologo grazie alla visita guidata realizzata dal professor Dionigi Roggero. Saremo felici di proseguire questa tradizione con il Comune di Casale», racconta Sandro Rota, coordinatore della giornata casalese. In visita ai veicoli, anche il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli.