03 luglio 2025

03 luglio 2025 Casale Monferrato

Sabato 12 luglio "Colline in movimento" e "Premio Monferrato Danzarte" Una grande kermesse al Municipale di Casale

di r.m.

Sabato 12 luglio alle ore 21 "Colline in movimento" e "Premio Monferrato Danzarte" al Teatro Municipale di Casale Monferrato. Il format artistico e culturale ideato e diretto da Patrizia Campassi, promosso e sostenuto dal Comune di Fubine Monferrato, dal sindaco Lino Pettazzi e dall’Associazione culturale ArteSuoni, punta a valorizzare attraverso l’arte della danza e non solo, luoghi antichi e ricchi di fascino.

Il Municipale ospiterà la creatività di importanti coreografi come Mauro Bigonzetti, Michele Merola e Enrico Morelli, per la MM Contemporary Dance Company, compagnia che sta eccellendo anche all’estero per la qualità del suo lavoro e dei suoi danzatori e che quest’anno sarà insignita del "Premio Monferrato Danzarte" insieme a Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo splendidi danzatori Étoiles del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli.

Il Premio Monferrato DanzArte, che ha ereditato tutta la tradizione e la storia dei meravigliosi artisti premiati in venticinque importanti edizioni del Premio DanzArenzano Arte, quest’anno riconferma la scelta della Direttrice Artistica, del Comune di Fubine Monferrato e dell’Associazione culturale ArteSuoni, di premiare l’eccellenza della danza italiana e internazionale, legata alla prestigiosa Compagnia Diretta da Michele Merola e ad un grande Teatro come il San Carlo di Napoli.

Nel segno della grande tradizione ballettistica italiana, il Premio, continua il suo percorso che l’anno scorso è stato inaugurato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijanshenko, rispettivamente Étoile e primo ballerino del Teatro Alla Scala. Senz’arte non ci sarebbe storia e memoria, per questo è importante promuoverla e valorizzarla, così come è determinante sostenere la passione e la formazione dei giovani talenti dell’arte Tersicorea. Per questa ragione sono nate le Borse di studio "Semi D'Arte", assegnate a giovani allievi, che nel corso dell'anno accademico si sono distinti all'interno di accreditate Accademie Nazionali ed Internazionali.

Per l’edizione 2025 riceveranno questo sostegno due studenti del Pole National Supérieur de Danse Rosella Hightower - Cannes, diretta dall’Étoile Paola Cantalupo. I due ragazzi italiani, che entreranno a far parte del Cannes Jeune Ballet in settembre, e che si sono distinti per il loro talento e il lavoro impegnativo che stanno svolgendo sono Serena Manara e Niccoló Colangelo, scelti dalla Direttrice dell’importante Accademia internazionale, per rappresentare la scuola. Hanno rispettivamente 19 e 20 anni.

Non solo Danza in grande stile, ma anche la settima arte, il Cinema, rappresentato dalla Madrina dell’Evento di “Colline in Movimento”, l’attrice Marta Gastini che con la sua presenza consoliderà la partnership fra Monferrato DanzArte, L’Ottobre Alessandrino e l’Alessandria Film Festival. Il Festival Alessandrino la premierà per la sua attività professionale ormai internazionale, ricordando le sue radici alessandrine.

E per concludere l’evento ultimo nato all’interno del Monferrato danzArte, il Premio “Libera Connessione” dedicato ad opere di video danza che sono arrivate da tutto il mondo e che hanno emozionato per innovazione, ricerca e eccellente qualità. I primi tre classificati saranno inseriti nella programmazione dell’Ottobre alessandrino, e il vincitore “Radici” video ad opera di una classe dell’Istituto Coreutico Tito Livio di Milano, Progetto V Motion Nuove tecnologie, curato dal Prof: Alessandro Scaglione, sarà presentato durante la serata di sabato 12 Luglio.

Il sindaco di Fubine Monferrato, Lino Pettazzi, la direttrice artistica, Patrizia Campassi, insieme a Pietro Paolo Pagella presidente dell’Associazione Culturale Artesuoni, condividono «intenti comuni per trasformare Fubine Monferrato in un “crocevia” di eventi culturali che intrecciano la grande tradizione della danza con l'innovazione e il recupero delle proprie radici culturali. Questo appuntamento rappresenta non solo un'occasione di celebrazione artistica ma anche un'opportunità di riscoperta e valorizzazione del Monferrato, promuovendo un dialogo fertile tra artisti nazionali e internazionali e il ricco tessuto culturale locale».

«La Fondazone Cassa di Risparmio di Alessandria, - dichiara il presidente, notaio Luciano Mariano – promuove con grande interesse questo evento culturale che giunto alla seconda edizione ha saputo arricchirsi di nuovi stimoli, abbinando la danza al cinema, nella spettacolare cornice del settecentesco Teatro Municipale di Casale Monferrato, e la promozione del territorio alla valorizzazione di giovani talenti emergenti. Un progetto che rientra nelle finalità del bando “Musica e dintorni” e che ha dimostrato di saper crescere grazie a una stretta collaborazione tra pubblico e privato».