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Attualità

25 giugno 2026

25 giugno 2026 Casale Monferrato

Iniziativa Bando autorecupero: a Casale Monferrato alloggi di edilizia sociale Pubblicato da ATC Piemonte Sud l’avviso per l’assegnazione di alloggi da rendere abitabili attraverso interventi di manutenzione

di r.m.

ATC Piemonte Sud ha pubblicato un bando speciale per l’autorecupero di tre alloggi di edilizia sociale a Casale Monferrato. L’iniziativa riguarda alcune abitazioni che necessitano di interventi di manutenzione e che potranno essere assegnate a coloro che, in accordo con l’ente gestore, si impegneranno a eseguire i lavori necessari per renderle nuovamente disponibili all’uso abitativo.

Il bando è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari già utilmente collocati nella graduatoria definitiva del bando generale di edilizia sociale del Comune di Casale Monferrato. Il meccanismo dell’autorecupero consente agli assegnatari di effettuare gli interventi richiesti, con successivo riconoscimento delle spese sostenute attraverso la compensazione dei canoni di locazione.

Tutte le informazioni, la modulistica e la documentazione relativa agli alloggi sono disponibili presso gli uffici di ATC Piemonte Sud, sul sito internet dell’ente www.atcpiemontesud.it nella sezione dedicata ai bandi https://www.atcpiemontesud.it/bando-di-concorso-di-autorecupero-per-lassegnazione-in-locazione-di-alloggi-di-edilizia-sociale-non-immediatamente-assegnabili-per-necessita-di-interventi-di-manutenzione-ubicati-ne/ e presso l’ufficio Servizi Sociali - Casa della Città di Casale Monferrato, in Via Mameli, 14.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente ad ATC Piemonte Sud, utilizzando l’apposito modello predisposto, dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Sarà possibile consegnarle direttamente agli sportelli dell’ente ATC Piemonte Sud, trasmetterle tramite posta elettronica certificata atc00@atcalessandria.legalmail.it oppure inviarle mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad ATC DEL PIEMONTE SUD - Sede legale di Alessandria - Via Milano 79 - 15121 Alessandria.

“Il bando predisposto da ATC Piemonte Sud rappresenta un’opportunità importante per valorizzare alloggi che necessitano di interventi e, al tempo stesso, offrire una risposta concreta a famiglie già inserite nelle graduatorie dell’edilizia sociale. – Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Irene Caruso – Il meccanismo dell’autorecupero favorisce un’assunzione condivisa di responsabilità e permette di rimettere a disposizione abitazioni che altrimenti rimarrebbero inutilizzate, contribuendo a rafforzare le politiche di sostegno all’abitare sul nostro territorio”.