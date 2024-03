Articolo »

15 marzo 2024

15 marzo 2024 Grazzano Badoglio

Dal 15 al 17 marzo “Grignolino: il Nobile Ribelle”: tre giorni di iniziative a Grazzano Badoglio La rassegna di gusto e di cultura enoica

di Chiara Cane

Al via oggi, venerdì 15 marzo, la terza edizione de “Grignolino: il Nobile Ribelle”, la rassegna di gusto e di cultura enoica in programma a Grazzano Badoglio fino a domenica 17 marzo, per una full immersion nel vino bandiera del Monferrato. Con la regia di Ais Piemonte e il coordinamento delle delegazioni di Ais Asti e Casale Monferrato, la tre giorni si snoderà alla riscoperta delle diverse stagionalità e caratteristiche di circa 150 etichette di Grignolino, selezionate nei fertili terroirs dei vignerons soci di: Consorzio tutela vini Colline del Monferrato Casalese, Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Associazione Monferace e Associazione Produttori di Grignolino d’Asti Doc e Piemonte Doc Grignolino.

Vino ospite: la Freisa (tutti i giorni). Novità: Banco d’Assaggio “Grignolino: il viaggio nel tempo” con etichette dal 2012 (sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 14,30).

Grande apertura oggi, venerdì 15 marzo alle ore 15 negli storici locali del Ristorante Bagatto (antistante la sede dell’evento), con la degustazione di ben 13 etichette di Grignolino guidata dal Presidente di Ais Piemonte Mauro Carosso. Più precisamente: 11 Grignolini del Monferrato Casalese doc e d’Asti (annate tra il 2019 e il 2022) e due fuoriprogramma quali sono una bolla rosè e una vecchia annata 2012. Le annate 2019 sono tutte Monferace, progetto 100% Grignolino che affina per almeno 40 mesi, di cui 24 in botte di legno. Tutti i Grignolino della Masterclass sono accomunati da un denominatore comune qual è l’imprenditoria giovane legata a progetti di innovazione. Tra i vigneron più giovani c’è un 22enne; tra i progetti di innovazione, se ne contano molti a partire dalle scelte agronomiche a quelle di vinificazione, dalle azioni di sostenibilità ambientale fino alle eccellenze Best Work Place.

Alle ore 11 di domani, sabato 16 marzo, taglio del nastro. Ad accogliere gli enoappassionati, per accompagnarli in un viaggio sensoriale nobile, ricco e lento, impreziosito dallo story telling, ci saranno i sommelier di Ais. Gli spazi saranno suddivisi per tipologia di vinificazione e affinamento, per areale di produzione e per annata. Tra le curiosità, non mancheranno le croccanti bollicine di spumante rosato a base Grignolino, sia Metodo Martinotti sia Metodo Classico. In abbinamento, piccoli stuzzichini a cura del Consorzio Gran Monferrato-Derthona e Gavi, mentre la tavola vera e propria, con prelibatezze e specialità locali, verrà allestita a cura del Ristorante Centrale di Moncalvo.

Negli spazi di degustazione, anche quest’anno, l’organizzazione ha inserito due personali artistiche di altrettanti creativi altoatesini per coniugare l’arte del vino a quella contemporanea pittorica e scultorea, accomunate dalla forza espressiva capace sollecitare e gratificare i sensi. Sono Ariel Trettel, con sculture e installazioni a base di elementi naturali, e Carl Pfeil, con escursioni astratte che rimandano alle origini, ai cromatismi e all’intensità, proprie della sua arte come, volendo interpretare per estensione, del Grignolino.

Evento satellite, è la straordinaria partecipazione di Jazz ReFound, per un originale connubio di note e sapori “nobili e ribelli”, in programma domenica 17 marzo dalle ore 12 alle ore 18. Ad accompagnare il viaggio eno-musicale saranno Jz:RF Selectors, Vinyl Confessor e Andreww e, ultimi ma non ultimi, i Grignolino delle Sbarbatelle e non solo.

L’appuntamento tornerà ad essere in via IV Novembre al civico 15. Questi gli orari dell’evento: venerdì dalle ore 14 alle ore 19; sabato dalle ore 11 alle ore 19; domenica: dalle ore 11 alle ore 18. Ingresso libero senza prenotazione. Degustazioni: 15 euro (riduzione a 10 euro per i soci Ais).

Il Nobile Ribelle ben si integra al fitto calendario di appuntamenti che, quest’anno, disegna il Monferrato casalese in occasione di ben 4 grandi riconoscimenti/ricorrenze: Città Europea del Vino 2024 Gran Monferrato e Alto Piemonte; i 60 anni delle doc italiane; i 10 anni di Patrimonio Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Monferrato e Roero; i 100 anni dalla morte di Federico Martinotti (primo appuntamento il 10 maggio a Casale Monferrato). Chiara Cane