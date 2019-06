Articolo »

13 giugno 2019

13 giugno 2019 Casale Monferrato

Per l’Agenzia delle Entrate compravendite in aumento Mercato: il “residenziale” in crescita In provincia di Alessandria buone performance registrate nel valenzano

di r.m.

Il mercato residenziale in Piemonte, con 2.787.364 unità immobiliari, rappresenta circa l’8 % dello stock nazionale. Secondo l’Agenzia delle Entrate nel corso del 2018 «il mercato regionale ha registrato un lieve e generalizzato incremento delle compravendite con contestuale leggera riduzione delle quotazioni medie, confermando l’andamento degli ultimi anni».

Nello specifico sono state rilevate 52.196 transazioni normalizzate (NTN), pari a circa il 9% del totale nazionale, cui corrisponde una intensità del mercato immobiliare regionale (IMI) dell’1,87%, in lieve rialzo rispetto all’anno precedente ed in linea con l’andamento nazionale. L’incremento medio regionale del NTN 2017/2018 è pari a +5,1% (valore massimo nella provincia di Vercelli +15,7%, valore minimo nella provincia di Alessandria –0,6%). Invece, per le città capoluogo, il valore massimo è ad Asti con +18,0%, il valore minimo a Cuneo con il -6,3% mentre il valore medio regionale è pari a +5,1%. La superficie media regionale delle unità immobiliari, oggetto di transazione, è pari a 109,4 metri quadrati con un massimo di 142,2 metri quadrati per la provincia di Asti ed un minimo di 99,6 metri quadrati nella provincia di Torino. In generale le città capoluogo hanno subito una riduzione media rispetto al 2017 dello 0,07%, attestandosi al valore medio di 1.752 €/m2; i valori oscillano da 2.098 €/m2 di Torino (+0,52% rispetto al 2017) a 878 €/m2 di Alessandria (-5,65% rispetto al 2017). Considerando le province, escluse le città capoluogo, il valore medio delle quotazioni è di 1.030 €/m2 (-0,84% rispetto al 2017): il massimo è nel Verbano-Cusio-Ossola con 1.224 €/m2 (-0,36% rispetto al 2017) ed il minimo nel biellese con 532 €/m2 (- 0,37% rispetto al 2017).

Nel corso dell’anno 2018, il mercato immobiliare residenziale della provincia di Alessandria, ha mostrato, dopo qualche anno di leggera ripresa, una flessione pari al -0,6% rispetto all’anno precedente. Gli unici in contro tendenza sono il capoluogo provinciale (+3,5%), la zona del tortonese (+11,6%), e quella del valenzano alessandrino (+4,2%).

Le quotazioni medie dell’intera provincia risultano in diminuzione rispetto al 2017 (-2,3%), con andamento negativo in tutte le macroaree componenti il territorio e con un arretramento significativo per il comune di Alessandria (-5,7%). Contenute quelle nella zona dell’acquese (-0,9%) e del tortonese (-1,0%).