23 febbraio 2024

23 febbraio 2024 Vercelli

Al Centro Fiere di Caresanablot Le sfide dell'agricoltura alla "Fiera in Campo" Convegno, prove in campo, mostre e incontri nel fine settimana

Le prove in campo rappresentano il clou della fiera

di r.m.

Presso il Centro Fiere di Caresanablot da venerdì 23 a domenica 25 febbraio ritorna la “FieraInCampo”. Anche quest’anno il plauso va al lavoro dei Giovani di Confagricoltura – Anga, sezione di Vercelli- Biella, per aver organizzato la manifestazione.

Il main sponsor di Fiera In Campo 2024 sarà la ditta Nicolello Francesco srl di Cavaglià, concessionario per la zona dei marchi Fendt, Valtra e Lemken, mentre lo sponsor tecnico sarà ancora una volta Topcon Agriculture. Confermata anche la collaborazione con Zurich Bank per lo sponsor istituzionale, e Agricola Perazzo & Bresciani come sponsor secondario.

Dopo gli eventi accompagnatori della “Settimana del riso” dal 23 febbraio “FieraInCampo” si aprirà alle ore 10 come da tradizione con il convegno inaugurale: nel salone Monterosa si tratterà delle future sfide a cui la risicoltura andrà incontro nel futuro. Ampia trattazione sarà riservata al Carbon Farming, nuova opportunità per gli agricoltori Europei. Si parlerà anche di attualità agricola, con l’aggiornamento del bilancio dell’azienda risicola, curato dall’associazione laureati in agraria. Interverranno anche la neopresidente di Ente Risi, Natalia Bobba, e il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Sono stati invitati anche a intervenire le principali autorità del mondo agricolo. Alla conclusione, verso le ore 13, ci sarà l’inaugurazione con apertura ufficiale al pubblico della manifestazione. Subito dopo dalle 14, lo sponsor Lemken interverrà con una lezione sia teorica che pratica di applicazione alla risicoltura dei loro nuovi sistemi di agricoltura robotizzati. Per quanto riguarda il sabato e la domenica l’apertura al pubblico è prevista dalle ore 8,30 alle ore 18, con due sessioni giornaliere delle prove in campo, che sono la peculiarità che rende unica questa fiera.

Domenica 25 febbraio si svolgerà, sulla stessa linea del sabato, la decima edizione della mostra di modellismo all’interno del salone Monterosa. Al termine della giornata e della manifestazione gli espositori sono invitati per un momento di convivialità con gli associati di Confagricoltura. Anche quest’anno ci sarà la possibilità per i visitatori di acquistare il biglietto in prevendita sul circuito Live Ticket (ingresso 8 euro, gratuito per minori di 12 anni).

Fiera in Campo è stata la prima fiera agricola in Italia, già nel 1979, nata per dare modo agli agricoltori di vedere direttamente in campo i trattori e le attrezzature che sarebbero poi andati ad acquistare dai rivenditori, concessionari ed artigiani locali: «Da questo momento l’agricoltore aveva la possibilità di confrontare visivamente e contemporaneamente i trattori o le attrezzature cui era interessato, così da orientare nel miglior modo possibile la propria scelta d’acquisto». «Dalle 10 ditte locali che parteciparono alla prima edizione della Fiera, due delle quali ci hanno fedelmente accompagnato durante tutte le 40 edizioni (Ditta Bono di Saluggia e Ditta Graziano di Crescentino) si è giunti stabilmente alla cifra di 140, e più, espositori che annualmente animano la manifestazione: ditte espositrici che giungono principalmente nel raggio di 70 km dal capoluogo vercellese ma che anno dopo anno giungono da sempre più lontano: dalle regioni limitrofe del Nord (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) fino a quelle del Centro. Sempre maggiore è la partecipazione in prima persona da parte delle case madri di ditte, italiane e non, che operano nel comparto risicolo».