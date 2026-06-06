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Sport

06 giugno 2026

06 giugno 2026 Casale Monferrato

A Barberino di Mugello Edoardo Mazzucco è 5° in S2 agli "Italiani" di Triathlon Medio L'atleta casalese è salito sul secondo gradino del podio nella gara a squadre con il team "Valdigne Triathlon"

Edoardo Mazzucco con i compagni del Valdigne Triathlon

di Alfredo Colella

Martedì 2 giugno a Barberino di Mugello (Fi), sul lago di Bilancino, sono andati in scena i Campionati Italiani di Triathlon Medio (titoli assoluti, age-group di categoria e a squadre). Circa 450 i partecipanti, che si sono sfidati sulle distanze di 1,9 km. a nuoto, 80 km. in bici e 20 km. a piedi. Il casalese Edoardo Mazzucco (Valdigne Triathlon), vincitore di recente della "StraCasale", ha ottenuto un buon 5° posto di categoria S2 (17° assoluto), ma soprattutto è salito sul secondo gradino del podio nella classifica a squadre, con il ligure Ivan Cappelli e il veneto Marco Barison, alle spalle dei vincitori del Doloteam Predazzo (Tn).

«Sono uscito dall’acqua nelle prime 15 posizioni – racconta Mazzucco - La prova in bici, con i suoi 1300 metri di dislivello, è stata molto dura: percorso senza scia, con il Passo della Futa da ripetere quattro volte. Dalla frazione di corsa invece discrete sensazioni, con i quattro giri gestiti in equilibrio fino al traguardo. Chiudo soddisfatto, perché era solo la mia seconda gara di sempre su questa distanza».