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Attualità

08 settembre 2026

08 settembre 2026 Casale Monferrato

Da ottobre Nuove iniziative a supporto delle persone affette da fibromialgia

di r.m.

Il Comune di Casale Monferrato amplia le iniziative rivolte alle persone affette da fibromialgia con l’attivazione di un punto informativo dedicato e con un percorso di cinque incontri di yoga, realizzati in collaborazione con CFU Italia Odv.

Il CFU Info Point – Fibromialgia e MCS Piemonte sarà attivo presso la sede di via Magnocavallo 13, a Casale Monferrato, ogni primo venerdì del mese, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, da settembre a giugno. Il punto costituisce uno spazio dedicato all’informazione e all’orientamento sul tema della fibromialgia e della MCS.

A questa iniziativa si affianca il progetto “Respiro e Movimento: Yoga per il sollievo dalla fibromialgia”, che prevede un percorso di cinque incontri, con una lezione settimanale della durata di un’ora, realizzato in collaborazione tra la Città di Casale Monferrato e l’Associazione CFU Italia Odv. Il percorso è rivolto ai soci dell’associazione e si svolgerà presso il Centro Yoga Butterfly, in via Redipuglia 21, con l’insegnante di yoga certificata Fulvia Olearo.

Gli incontri si terranno venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre, dalle ore 18 alle ore 19. Il programma prevede, nelle diverse lezioni, posture del corpo (asana) praticate in modo lento e gentile con l'ausilio della respirazione, sequenze di asana, tecniche di base della respirazione (pranayama), rilassamento guidato attraverso Savasana e Yoga nidra e una breve pratica quotidiana da utilizzare come routine a casa. L’attività nasce dalla considerazione delle caratteristiche della fibromialgia e della sua incidenza sulla vita quotidiana. Il progetto individua nella pratica yoga dolce e adattata alle possibilità individuali uno strumento volto a favorire il rilassamento, la percezione corporea e la gestione del dolore, oltre a sostenere la dimensione emotiva e la condivisione del percorso.

Tra i benefici attesi indicati nel progetto figurano una riduzione della percezione del dolore e delle tensioni muscolari, un miglioramento del sonno, dell’umore e dell’energia e una maggiore consapevolezza e capacità di gestione. Le due iniziative si inseriscono in un più ampio contesto cittadino di attenzione e supporto alle persone affette da fibromialgia, nell’ambito del quale sono previste ulteriori attività. L’obiettivo è affiancare all’informazione e all’orientamento ulteriori occasioni di partecipazione e sostegno, attraverso iniziative sviluppate in collaborazione con le realtà che operano sul territorio.

Il vice sindaco, Luca Novelli, e le assessore Irene Caruso e Annalisa Rizzo: «L’attivazione del punto informativo e del percorso di yoga rappresenta un ulteriore tassello delle iniziative che la Città dedica alle persone affette da fibromialgia. Informazione, ascolto e possibilità di confronto sono elementi importanti per accompagnare chi vive quotidianamente questa condizione, ed è in questa direzione che intendiamo proseguire, anche attraverso la collaborazione con le realtà associative del territorio».