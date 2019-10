Articolo »

Sport

11 ottobre 2019

11 ottobre 2019 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Ovest Domenica esordio casalingo della Novipiù contro l'Eurobasket Roma Dopo la sconfitta in Sicilia contro Agrigento nella prima di campionato, la Junior gioca di fronte al proprio pubblico in cerca della vittoria

di Paolo Zavattaro

Dopo una travagliata pre-season condizionata da infortuni a catena, la JC Novipiù è ancora un cantiere aperto e lo si è visto domenica scorsa a Porto Empedocle al debutto in campionato contro Agrigento. Condizionata dalle assenze (Tomasini e Valentini) e dagli strascichi di una preparazione difficoltosa durante la quale coach Ferrari ha potuto disporre della squadra al completo soltanto in tre occasioni da metà agosto alla prima di campionato, al “PalaMoncada” la JC ha avuto un approccio al match poco incisivo che ha permesso ai siciliani di prendere subito le distanze. Poi i rossoblù hanno alzato la testa rimettendosi in carreggiata nel secondo quarto e lottando orgogliosamente gomito a gomito con gli avversari. Nel finale in volata, però, sono venute a mancare le energie per tentare l’affondo decisivo e la serata sottotono degli americani Sims e Roberts ha tolto alla squadra dei punti di riferimento importanti.

Tra gli aspetti positivi della partita contro Agrigento, avversario con grande energia e animus pugnandi, va invece annotato il positivo debutto di Alessandro Piazza (12 punti, 6 assist e 20 di valutazione), che ha subito evidenziato un’ottima intesa con capitan Martinoni, e la mano calda di Luca Cesana, miglior realizzatore dei rossblù con 14 punti e 4/5 dalla lunga distanza.

In settimana la squadra ha lavorato con grande impegno e attenzione per preparare il debutto casalingo di domenica (ore 18) contro l’Eurobasket Roma, che nel primo turno non è scesa in campo perché la partita casalinga con Tortona è stata posticipata a martedì 22 ottobre.

Martedì è tornato ad allenarsi con i compagni Simone Tomasini dopo la distorsione alla caviglia nell’amichevole di Piacenza; se il recupero procederà secondo le previsioni, il giocatore domenica potrebbe essere a disposizione di coach Ferrari.

C’è attesa, dunque, per l’esordio casalingo di domenica contro l’Eurobasket di coach Nunzi. Sarà la prima davanti al pubblico rossoblù per Alessandro Piazza, alla seconda sfida da ex in altrettante giornate. «Sono arrivato da poco più di una settimana e, ovviamente ci vorrà ancora qualche allenamento per affinare l’intesa con la squadra però mi sto trovando molto bene, sia i compagni che la società stanno facendo di tutto per farmi inserire al meglio e spero di trovare già domenica la prima vittoria. Sarà una partita difficile, però vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico. L’Eurobasket Roma ha confermato solo un paio di giocatori dallo scorso anno, quindi è una formazione sostanzialmente nuova, ma come tutte le squadre di coach Nunzi è dura in difesa con una precisa identità».

Il quintetto dei capitolini è formato dall’esperto play americano Anthony Miles, l’anno scorso a Cagliari, dagli esterni Viglianisi e Loschi e, sotto canestro dall’ala forte Fattori e dal centro Steve Taylor Jr., reduce da una stagione in Turchia. Dalla panchina si alzano giocatori giovani e di grande energia, tra i quali Fanti e Cicchetti, altro prodotto del vivaio biancoblù.

Coach Mattia Ferrari presenta così la partita: «Mi aspetto una Roma che, avendo un playmaker esperto, probabilmente il più forte del campionato, verrà a Casale per tenere in mano il pallino del gioco, pur con tutte le incertezze di una squadra all’esordio in campionato. Per noi sarà il debutto casalingo, ci teniamo molto e lo vogliamo rendere un bel ricordo. Abbiamo tutti voglia di tornare in casa, di farlo in campionato e di riassaporare quell’ambiente del PalaFerraris che, per chiunque ci abbia giocato, è davvero bello. Per noi l’anno scorso la spinta del pubblico è stata una chiave importante per raggiungere i play-off, tutti noi ci aspettiamo di vedere un palazzetto caldo, gremito e che ci aiuti a portare a casa la vittoria».

Novipiù-Eurobasket Roma sarà arbitrata dalla terna Foti, Maschio e Grazia.

Ultimi giorni per sottoscrivere gli abbonamenti al PalaFerraris: oggi, venerdì, dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 13, domenica dalle 10 alle 12,30 e al pomeriggio dalle 15,30.

- Nella foto (JC/Novipiù) Alessandro Piazza in palleggio durante un allenamento al PalaFerraris