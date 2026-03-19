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Economia

19 marzo 2026

19 marzo 2026 Casale Monferrato

Presentazione Il piano triennale di strategia del sistema turistico di destinazione “Terre del Basso Piemonte” In Comune a Casale Monferrato

di Chiara Cane

Workshop volto a disegnare il piano triennale di strategia del sistema turistico di destinazione “Terre del Basso Piemonte”, questa mattina, giovedì 19 marzo, a Palazzo San Giorgio, promosso da Alexala, con piano d’azione affidato alla Justgood Tourism e la partnership di: Terre di Fausto Coppi, Sistema Monferrato e val Bormida e Gran Monferrato.

L’intenzione è quella di costruire un documento strategico e operativo condiviso, capace di orientare lo sviluppo turistico del territorio dei prossimi anni, in un concept, appunto, di Sistema Turistico di Destinazione.

Tre le motivazioni/obiettivi di partenza: ragionare su una governance territoriale stabile e sinergica, sviluppare un brand riconoscibile e condiviso per la provincia di Alessandria e identificare nuovi prodotti turistici strategici. Elementi cardine e di forza su cui è incentrato il progetto sono i prodotti: enoturistico, outdoor, paesaggio e cultura nelle sue diverse declinazioni (rurale, del saper fare, del paesaggio, dei saperi locali, del vino, contemporanea, industriale e identitaria).

A presentare l’iniziativa è stato il direttore di Alexala Marco Lanza, mentre a guidare il workshop è stato Paolo Grigolli di Justgood Tourism, alla presenza di alcuni amministratori e partner di progetto monferrini.