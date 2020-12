Articolo »

Lettere

09 dicembre 2020

09 dicembre 2020 Casale Monferrato

Non capisco, ma obbedisco La pandemia, i piccoli Comuni e i servizi essenziali E sul vaccino (antinfluenzale) come stiamo?

di Riccardo Calvo

Il presidente Cirio cui noi ultrasessantenni rivolgiamo ancora cortese richiesta di una dose di vaccino... antinfluenzale, ha ragione da vendere, però, con il Governo quando invoca una correzione dell'ultimo Dpcm che tenga conto dei piccoli Comuni del Piemonte.

Visto che siamo tutti ammiratori di Macron perché "I burocrati dei Parioli" che hanno scritto il testo non hanno copiato dalla Francia? Basterebbe stabilire un criterio chilometrico a partire dall'abitazione di ognuno per fare giustizia tra i residenti a Roma o a Milano e quelli a Olivola.

E poi che senso ha dire che devono stare aperti i ristoranti o gli agriturismi giustificando la cosa anche a partire da un più corretto di stanziamento a tavola se puoi qui in collina essi non possono essere raggiunti da nessuno?

Le previsioni della pandemia per i prossimi due tre mesi sono talmente angoscianti che come un piccolo Garibaldi dichiaro che per i giorni di Natale e Capodanno me ne starò chiuso in casa a meditare o a battibeccare con mia moglie facendo una passeggiata fino al Bosco della Pastrona: "Obbedisco, ma non capisco!".

Soprattutto temo che anche per la stesura dei piani del Recovery Fund siano gli scriventi sempre gli stessi dei Parioli che quest'estate mi hanno tenuto occupato a contare i banchi a scuola, ma che non hanno dimostrato una grande capacità di fare sistema e di occuparsi della complessità dei fattori in gioco.

A me, così, in soldoni, 9 miliardi per la sanità, considerato che ne stiamo constatando lo sfascio dalla Calabria al Piemonte, a fronte della grande abnegazione di medici e infermieri, sembrano un po' pochi! E poi per uno che abita in una città del Far West monferrino senza ferrovie viene da pensare: «Chissà se si sono ricordati delle linee ferroviarie periferiche che in paesi come la Germania sono il cuore della mobilità e portano a scuola i ragazzi la mattina senza grandi guazzabugli?».

Con tutti questi bei paroloni inglesi che ci hanno sbattuto dentro questo piano sembra "figo", ma mi sa che le strade e i ponti hi-tech ,o gli asili e la housing sociale piuttosto che la realizzazione di un Cloud nazionale sono delle belle cose, ma in molti casi con poca o nessuna vera praticabilità in molte zone del nostro paese dove, si veda quel che è successo con i terremoti o gli alluvioni, mancano i geometri e i tecnici nei piccoli Comuni come i nostri per fare le domande o i piani. Il rischio è che, aldilà di giuste dichiarazioni di principio sulla sostenibilità e sulla necessità di svolte energetiche, tutele del territorio, fascicoli elettronici, alta velocità eccetera, le zone periferiche dell'Italia siano state sentite quanto in occasione degli spostamenti di Natale!

E speriamo soprattutto, poi, che non sia con i vaccini anti covid come per quelli dell'influenza! A proposito, presidente Cirio, ma quella causa con la Sanofi per i vaccini, considerato che ne mancano in Piemonte 400.000 come scrive anche l'amico Luciano Coggiola (sull'edizione di martedì 8 dicembre de "Il Monferrato" ndr), come sta andando?