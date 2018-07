Articolo »

Attualità

17 luglio 2018

17 luglio 2018 Casale Monferrato

Sanità Identikit, abitudini e dati: report dell’ASL sui fumatori Il 24% di chi fuma ha tra i 18 e i 69 anni, la media è di 13 sigarette al giorno, più uomini che donne

di Pier Luigi Rollino

Secondo i dati 2014-17 del Sistema di Sorveglianza PASSI, nell’ASL AL il 24% degli adulti tra i 18 e i 69 anni fuma sigarette, il 23% è invece ex fumatore, mentre il 53% non ha mai fumato, dato inferiore a quello regionale (57%) e a quello nazionale (56%). I fumatori in Piemonte sono il 24% e in Italia il 26%. Nell’ambito dell’ASL AL l’abitudine al fumo è significativamente più diffusa negli uomini rispetto alle donne (31% e 18%), nelle persone che riferiscono molte difficoltà economiche (38%) rispetto a chi ne riferisce qualcuna (24%) o nessuna (19%). Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 13. Il 6% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno) mentre l’1% è un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

L’atteggiamento degli operatori sanitari nei confronti del fumo

Tra i fumatori che si sono recati nell’ultimo anno da un medico, la metà, il 50% (53% nel 2013-2016), ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare, contro il 51% dato regionale e nazionale. L’obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione prevede un incremento importante per raggiungere il valore regionale atteso del 66,1% entro il 2018. Tra chi fumava nei dodici mesi precedenti l’intervista, 44% ha tentato di smettere, ma solo l’8% è riuscito nell’intento. Tra le persone che hanno tentato di smettere di fumare nell’ultimo anno, indipendentemente dall’esito del tentativo, l’88% lo ha fatto da solo, il 2% con l’utilizzo di farmaci e l’11% con l’ausilio della sigaretta elettronica.

servizio completo su "Il Monferrato" di martedì 17 luglio