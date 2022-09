Articolo »

25 settembre 2022

25 settembre 2022 Casale Monferrato

Tennis internazionale Giornata conclusiva alla Canottieri Casale per l'Itf Masters Tour I monferrini Marinone e Allara a segno nel doppio Over 50

La coppia Marinone - Allara premiata da Roberto Santangeletta, vice presidente vicario Fit Piemonte.

di a.mo.

Neanche la pioggia ha fermato gli incontri all’Itf Masters Tour 200 di Casale Monferrato. Sulla terra rossa indoor della Canottieri Casale penultima giornata di match in campo. Nell’Over 35 Andrea Vaggi raggiunge la finale Over 35 sconfiggendo 6-1, 6-0 il padrone di casa Nicola Rustico. Nell’Over 50 Stefano Siragusa vince 6-2, 6-4 contro Alberto Pecorini. Nella stessa categoria Andrea Milone si impone 6-0, 6-3 contro Luigi Massa. Nell’Over 55 Roberto Devalle, numero uno del seeding, va a segno 1-6, 6-2, 10-2 contro Stefano Velonà. Nel round Robin Over 45 Marco Mantoan concede un solo gioco a Maurizio Gilardenghi (6-1, 6-0). Nell’Over 35 svizzero Gianandrea Moccetti supera Nicola Cucchi (6-4, 6-2). Nell’Over 55 semifinale vincente senza scendere in campo per Gianluca Drudi (ritiro Massimo Branda). Doppio Over 50 vinto da Fabrizio Marinone e Stefano Allara, premiati dal vice presidente vicario della Fit Piemonte Roberto Santangeletta.

Domenica ultima giornata di incontri. Si inizia alle ore 9, sul centrale. Over 45 Round Robin Marco Mantoan-Mirko Denrico, finale Over 55 Roberto Devalle – Gianluca Drudi, finale Over 50 Stefano Siragusa – Andrea Milone, finale Over 35 Andrea Vaggi - Gianandrea Moccetti, Over 45 Round Robin Maurizio Gilardenghi –Mirko Denrico.