23 maggio 2025

23 maggio 2025 Crescentino

Torino Jazz Festival Karima in concerto al Teatro Angelini di Crescentino Sabato 24 maggio alle ore 21

Un evento di grande prestigio: il concerto di Karima "Soulville"

di a.mo.

Il Teatro Cinico Angelini di Crescentino chiude una stagione da tutto esaurito con il concerto di Karima.

Sabato 24 maggio alle ore 21, il sipario del Teatro Cinico Angelini di Crescentino si chiuderà su una stagione teatrale di successo con un evento di grande prestigio: il concerto di Karima "Soulville" feat. Diego Borotti, appuntamento del Torino Jazz Festival Piemonte.

La stagione 2025, curata da TeatroLieve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e il Comune di Crescentino, ha segnato il ritorno della programmazione teatrale stabile dopo anni di assenza, registrando il tutto esaurito a ogni spettacolo. Un successo che conferma la centralità del Teatro Angelini come punto di riferimento culturale.

Protagonista dell’evento finale sarà Karima, artista dalla voce potente e profonda, capace di attraversare con eleganza jazz, soul, blues e gospel. Celebre per la partecipazione ad Amici e al Festival di Sanremo, Karima ha collaborato con icone della musica internazionale come Burt Bacharach, che l’ha scelta come unica interprete italiana delle sue composizioni, incidendo con lei a Los Angeles il suo primo album.

Ad accompagnarla in scena tre musicisti di altissimo profilo: Diego Borotti ai sassofoni, Alberto Marsico all’organo Hammond e Luca Guarino alla batteria. Una formazione che rinnova il sound storico del sodalizio Borotti–Marsico e che trova in Karima una voce d’eccezione per una serata all’insegna delle sonorità calde, sofisticate e coinvolgenti del soul e del jazz.

Il concerto è prodotto da Piemonte Jazz con il supporto di Nicola Adriani Music Agency.

Con il concerto di Karima si conclude una stagione che ha rappresentato un importante momento di rilancio per il Teatro Cinico Angelini e per la vita culturale cittadina. E si pensa già al futuro…

Biglietti euro 20 intero – 18 ridotto. Come i precedenti spettacoli, anche questo è già sold out, ma è attiva una lista d'attesa attraverso i canali di TeatroLieve: info@teatrolieve.it, oppure tel. 3381378957.