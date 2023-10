Articolo »

13 ottobre 2023

13 ottobre 2023 Altavilla Monferrato

Domenica 15 ottobre Torna “Cioccolato nel Monferrato” tra arte e golosità Ad Altavilla una giornata con maestri e pasticceri da tutt’Italia

Ad Altavilla è tutto pronto per ospitare la kermesse “Cioccolato nel Monferrato”

di Paolo Giorcelli

L’Eden dei golosi, il Paradiso dei gourmet del “cibo degli dei” punta ancora la bussola in direzione Altavilla. Si riaffaccia domenica l’edizione 2023 di “Cioccolato nel Monferrato”, promossa dall’Amministrazione Comunale con il pieno supporto e la collaborazione di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e del Museo dei Tramways a Vapore.

Nata circa vent’anni fa in Frazione Franchini e destinata a trovare la sua definitiva “casa” nel concentrico, la kermesse raccoglierà all’appello dalle 10 al tardo pomeriggio i maestri cioccolatieri e i pasticceri a cinque stelle provenienti da tutta Italia. Una vera e propria festa del cioccolato, un momento ludico e gastronomico che non rinuncia alla cultura della lavorazione e del consumo consapevole e responsabile dei prodotti sani, buoni e genuini. Spazio, quindi, alla produzione artigianale di qualità, dalla pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con liquori, frutta e ogni altro gustoso accostamento.

«Anche quest’anno il nostro borgo ospiterà un’eccellenza italiana: il cioccolato – spiega il sindaco Massimo Arrobbio - La manifestazione è ormai un appuntamento fisso dell’autunno monferrino, con un grandissimo riscontro che cresce di anno in anno. Questo rappresenta per la comunità di Altavilla una notevole opportunità a livello locale e fornisce la possibilità di valorizzare anche i nostri prodotti e lavorare sul turismo gastronomico in modo da permettere ai visitatori di apprezzare non solo il nostro paese, ma il territorio nella sua vastità».

Molteplici saranno gli appuntamenti e le proposte a incorniciare la dolcissima giornata. Il servizio ristorazione prenderà il via alle 11,30 con piatti tipici monferrini e vino del territorio, affiancati dalla carta di street food e gastronomia presente lungo il percorso espositivo.

Taglia il traguardo della terza edizione il concorso fotografico nato in partnership con IgersAlessandria. Gli amanti dell’obiettivo “batteranno” ogni angolo della collina altavillese alla ricerca dello scatto più rappresentativo e a regola d’arte: al riguardo, gli organizzatori sveleranno alle 10 di domenica i quattro temi della competizione e pubblicheranno via social, sulla pagina Facebook www.facebook.com/Cioccolato nel Monferrato e sul profilo Instagram www.instagram.com/cioccolato_nel_monferrato, il regolamento della competizione.

Il tema numero quattro del contest sarà dedicato ai giovani dai 5 ai 14 anni, ai quali sarà dedicato un laboratorio di avvicinamento al mondo della fotografia. Il cartellone per i più piccoli riserverà loro anche un Ciocco-Lab, ricette e sperimentazioni di arte pasticcera in compagnia di un pasticcere professionista, l’animazione di “Yabadabadoo”, il servizio Baby Parking, il truccabimbi, il laboratorio “CreiAmo”, clown e palloncini, come pure le attrazioni del gonfiabile e dei salta-salta.

Alla manifestazione parteciperà una rappresentanza dell’Associazione U.G.I. - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che lancerà una raccolta fondi a sostegno dell’ente operativo presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. Non poteva non aderire a “Cioccolato nel Monferrato” 2023 il Museo dei Tramways a Vapore, forte di una rinnovata Associazione, oggi presieduta dal Sindaco di Ottiglio Massimo Pasciuta, preposta a rilanciarne le attività.

Il Museo ha scelto di offrire un’inedita programmazione in grado di coinvolgere un luogo ricco di storia, emblema dell’estesa rete di tranvie extraurbane che ha collegato il nostro territorio fra tardo Ottocento e prima metà del Novecento. Reduce dagli ottimi numeri di pubblico registrati dalla rassegna estiva del Cinema sotto le Stelle e dallo spettacolo “Il binario morto stava bene” della Compagnia Teatrale Fubinese, il collettivo allestirà in località Cittadella, l’antica stazione di testa delle linee verso Asti, Alessandria e Casale, una mostra-scambio di modellismo ferroviario.