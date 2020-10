Articolo »

Sport

03 ottobre 2020

03 ottobre 2020 Casale Monferrato

Nel parco della Cittadella Terza prova di minienduro del Trofeo "Mario Ferrero" Si disputerà anche una prova di Campionato Italiano FMI di e-bike

di r.m.

Domenica 4 ottobre il Motoclub Monferrato organizza a Casale Monferrato la terza e penultima prova di Campionato Interregionale motociclistico di Minienduro. L’importante appuntamento, valido per il Trofeo Mario Ferrero, vedrà impegnati i futuri campioni dell’enduro con età dagli 8 ai 15 anni, provenienti da tutto il Nord Italia e in particolare da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.

La manifestazione verrà ospitata nell’area della Cittadella dove ci saranno anche il paddock e il Parco chiuso, poco distante dal centro cittadino e facilmente raggiungibile anche dal pubblico che comunque sarà convogliato opportunamente come da regolamento anti-covid. Alle ore 8,00 all’interno delle mura della Cittadella inizieranno le iscrizioni mentre la gara partirà alle ore 9,00 e si concluderà verso le ore 16,00. I piloti affronteranno un percorso (completamente ripulito dallo staff del Motoclub Monferrato) di circa 5 chilometri da ripetere sei volte, dalla partenza di Piazza d’armi, poi trasferimento lungo la via ferrata, a seguire tecnico single track nel bosco e infine spettacolare fettucciato nel pratone che si affaccia verso la Ipercoop. Sono previsti un CO e una PS cross test cronometrata.

In concomitanza alla gara di Minienduro, sullo stesso percorso ma con partenza posticipata alle ore 9,30, verrà disputata una prova di Campionato Italiano FMI di e-bike, le biciclette da enduro a pedalata assistita. La nuova formula per e-bike proposta dalla FMI sta velocemente affermandosi e molti tra i piloti che vedremo in gara anche a Casale sono esperti agonisti e protagonisti nelle gare internazionali di motoenduro come Stefano Passeri, Jarno Boano, Maurizio Micheluz e Thomas Oldrati.