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Iniziativa
C'è il "Doposcuola" con "Le Tre Rose"
Al campo di rugby del Ronzone
Si rianima io campo da rugby del Ronzone, con la ripresa delle giovanili e della prima squadra de "Le Tre Rose".
Da questa stagione una importante novità: proprio al campo del Ronzone, in via dei Mulini, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18.30, prende il via il "Doposcuola", in accordo con l'associazione Anas (Azione Nazionale Azione Sociale) di Casale Monferrato ed il primo appuntamento sarà il prosssimo lunedì 12 ottobre.
Il campionato Seniores di serie "C" , con la squadra "Multietnica", prenderà il via domenica 18 ottobre, contro il Cus Po (Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale), proprio sul campo casalingo del Ronzone, alle ore 15,30.
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