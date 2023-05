Monfrà Jazz Fest: presentata la kermesse

ore 10 - In barca sul Po a cura associazione Amici del Po

ore 11- Alla scoperta delle farfalle a cura Parco del Po piemontese

ore 16 - Esplora la Foresta a cura Parco del Po piemontese

ore 17 - Fiabe in Jazz: Scopriamo la natura in musica - Musicanto - Laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni condotto da Giulia Motta, in collaborazione con Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi Emanuele Luzzati di Casale Monferrato e Parco del Po Piemontese.

ore 19,30 - Tramonto sul Po PRIMA ASSOLUTA

Funamboli: Circo e Jazz in acrobatici equilibri Giorgio Bertolotti e Max De Aloe (Produzione Le Muse). Ingresso Gratuito - Merenda sinoira a cura associazione Amici del Po