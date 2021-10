Articolo »

08 ottobre 2021

08 ottobre 2021 Casale Monferrato

In Monferrato Il diritto di respirare: il lungo weekend del festival It.a.Cà Entra nel vivo la kermesse con tanti appuntamenti

di r.m.

Il tema guida dell'edizione 2021 di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori è Diritto di respirare, un pensiero che trae ispirazione da Achille Mbembe, filosofo camerunense considerato uno dei più importanti teorici del post-colonialismo. Un concetto attuale e trasversale che parla di respiro come diritto oltre che come bisogno, e che risulta fortemente connesso alla situazione pandemica che stiamo vivendo a livello globale. Il diritto di respirare è la risposta della rete del festival all’emergenza in atto: per ricordare a tutti che esistere non è avere o possedere, ma significa semplicemente respirare. Ed è un diritto fondamentale della Terra, degli esseri che la abitano, delle nostre esistenze. Vediamo nel dettaglio tutti gli eventi location per location.

VENERDì 8 OTTOBRE A CASALE MONFERRATO

Venerdì 8 ottobre, ore 18 presso sede dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Lungo Po Gramsci 10 a Casale Monferrato- (AL)- Ingresso gratuito con green pass.

QUANDO SI ANDAVA IN BARCA SUL PO Presentazione del libro “Quando si andava in barca sul Po” di Claudio Marotto, Carlo Aletto, Mauro Percivalle con proiezione del film amatoriale del 1955 “Spiaggia d’occasione”.

Venerdì 8 ottobre, ore 21 – Casale Monferrato (AL), Teatro municipale, Piazza Castello 9 –

Ingresso gratuito con green pass.

OLTRE LA FRONTIERA, A cura di Casale Europa. Informazioni: 3342210195. Intervengono: Alberto Capannini, Volontario, Operazione Colomba; Francesco Salesio Schiavi, Assistente di Ricerca, Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa , ISPI; Ugo Tramballi (Editorialista Esteri ilSole24 Ore e Consigliere Scientifico ISPI). Il Laboratorio teatrale dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” metterà in scena una breve rappresentazione teatrale basandosi sul libro “Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra” di Sukkar S. (2016).

SABATO 9 OTTOBRE e DOMENICA 10 OTTOBRE IN VALCERRINA

Il ritrovo è previsto sul piazzale della frazione Piagera di Gabiano alle ore 8 di sabato 9 ottobre e alle ore 8 di domenica 10 ottobre.

IL RESPIRO DELLO SPORTIVO: L’ULTRA TRAIL DEI CASTELLI BRUCIATI. Quattri gare di trail running: 100 km,100 km a staffetta, 50 km e 25 km L'evento è organizzato da ASD “Quei bruciati dei castelli bruciati”. Informazioni e Iscrizioni su www.wedosport.net - info@utcastellibruciati.com 3337989306

Le gare si svolgeranno sui sentieri sterrati del percorso “Il Monferrato dei Castelli bruciati”: 33 chiese, 8 castelli e 100 km di storia, cultura e natura in una cornice ricca di bellezza naturali con l’alternarsi di piccoli borghi e punti panoramici sulla pianura padana e l’arco alpino.

SABATO 9 OTTOBRE A CASALE MONFERRATO

Sabato 9 ottobre, ore 10 e ore 14 – ritrovo presso l’Imbarcadero, in viale Lungo Po-Gramsci a Casale Monferrato (AL), Euro 10,00 a partecipante- prenotazione obbligatoria - green pass richiesto.

TUTTI A BORDO. FIATO AI BARCE’! A cura dell'Associazione Amici del Po

Informazioni e prenotazioni: Sarzano Massimo 349 8393726

Viaggiare a pelo d’acqua su Po, a bordo di un barcè, tipica imbarcazione di fiume, è un’esperienza

immersiva da “togliere il fiato”. Nella giornata saranno due gli appuntamenti: ore 10 – ritrovo presso l’Imbarcadero, in viale Lungo Po-Gramsci Tour in barca su Po, a seguire visita guidata alla chiesa di San Pietro Apostolo. Ore 14 – ritrovo presso l’Imbarcadero, in viale Lungo Po-Gramsci Tour in barca su Po, a seguire visita guidata alla chiesa di San Pietro Apostolo

Sabato 9 ottobre, ore 14.30-17 – Casale Monferrato, presso l'Imbarcadero in Viale Lungo Po Gramsci.

FINALMENTE UN PO... D'ARIA Laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Artedù. Evento gratuito con green pass per adulti. Informazioni 3201535367

Un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni e alle loro famiglie, all’insegna della Natura e della piccola Arte.

SABATO 9 OTTOBRE A VILLADEATI

Sabato 9 ottobre, con ritrovo e partenza ore 9.45, pranzo al sacco a cura dei partecipanti, e chiusura alle ore 15.30 - Villadeati (AL), Via Municipio 4.

CAMMINO NEL PAESAGGIO SONORO Camminata naturalistica dove poter scambiare parole, ascoltare il silenzio e la natura, insieme, per respirare l’autenticità di queste terre di Monferrato. A cura della Confraternita degli Stolti. Informazioni:3453350871. Evento a pagamento (€. 5 a persona)

Con Lucia Cane, guida naturalistica, Flavio Giacchero, etnomusicologo e musicista, Marzia Rey, cantante e musicista, Pierluigi Ubaudi, cantore tradizionale e musicista.

SABATO 9 OTTOBRE A SAN GIORGIO MONFERRATO

Sabato 9 ottobre – San Giorgio Monferrato (AL) nel Castello di San Giorgio con diversi eventi nell'arco della giornata. Ore 9.30-11.30 (con ritrovo alle ore 9)

I MOVIMENTI ESSENZIALI DEL QI GONG: IL CORPO RESPIRA IN ARMONIA CON LA

NATURA Laboratorio/seminario aperto a tutti e per ogni fascia di età, ad eccezione dei bambini.

A cura di Silvio Garavoglia. € 5 per tessera associativa al faggio rosso + offerta libera consapevole- Informazioni: 3475016064

Tutto il giorno dalle ore 10

MOSTRA “ IO TRA GLI ALBERI – TRA DI LORO GLI ALBERI – TRA GLI ALBERI E NOI”- ingresso libero con green pass. A cura dell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Lagrangia - Liceo Artistico Ambrogio Alciati Vercelli-Trino- Responsabile del Progetto Monica Falcone. Informazioni: 339 3372260

I giovani autori del Liceo Artistico Ambrogio Alciati di Vercelli e Trino si confrontano con il problematico rapporto tra l’uomo e l’ambiente, affrontando questo tema così pressante con le loro opere grafiche, pittoriche, digitali, tra realtà e fantasia, tra ironia e dramma, tra passato e futuro.

Ore 12.00 - 12.40

LA GIOIA DELLA MEDITAZIONE COME NUTRIMENTO Laboratorio esperienziale di meditazione guidata- a cura di Elsa Chiesa. € 5 per tessera associativa al faggio rosso + offerta libera consapevole.

Informazioni: 338 4677351.

Ispirati dalle pratiche di meditazione proposte dal maestro Thich Nhat Hahn praticheremo i 10 movimenti in consapevolezza e la meditazione sul respiro.

Ore 14.30- 15-40

VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI SAN GIORGIO A pagamento € 8 per adulti, gratuito sotto i 10 anni. Informazioni: 3286736678. La visita guidata, tenuta dal proprietario Francesco Rolla, profondo conoscitore del castello, ne percorre tutti i suoi 1200 anni di storia.

Ore 14.30 – 16.00 e 16.30 - 18.00

IL RESPIRO del PARCO - Outdoor education nel Parco e Atelier a cielo aperto A cura dell’Associazione Penelope con Marzia Ferrarotti e Silvia Cantamessa - € 5 per tessera associativa al faggio rosso + offerta libera consapevole- Per bambini dai 4 ai 10 anni –informazioni: 3331345549

Ore 15.00 – 16.00

SULL ‘ONDA DEL RESPIRO - yoga dolce A cura di Roberto Ajmone - € 5 per tessera associativa al faggio rosso + offerta libera consapevole- Informazioni: Roberto 3517468824 Pratica gentile. Movimento e respiro. Azione attraverso le tradizioni dell’antico oriente.



Ore 16.30

IL RESPIRO DEL BOSCO, IL RESPIRO DELL’UOMO, incontro del GIARDINO DELLE PAROLE a cura di ARPA Piemonte ed Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese. Ne discuteranno: prof. Giorgio Vacchiano, Università di Milano, “Il ruolo di comunità boschive equilibrate ed efficienti nel sequestro del carbonio e sulla qualità dell’aria”; dott. Enrico Rivella, ARPA Piemonte e dott. Dario Zocco, Direttore Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese. “Importanza per la tutela dei boschi collinari, riconoscimento e monitoraggio dei Boschi vetustim con esempi dai boschi della Collina Po”; dott. Luigi Delloste, Città Metropolitana di Torino e dott.ssa for. Gabriele Schetter, “Riconoscimento e gestione della salute di un albero”; dott.ssa Luisa Memore, ISDE Italia Medici per l’Ambiente “Benefici dai boschi per la salute”; dott. Giorgio Quaglio, Seacoop srl: “Il progetto Food for Forest dell’Università di Torino, sperimentazioni e produzione di cibo nei boschi di Cellamonte”; Testimonianza di Margherita Rava dell’azienda vitinicola La Casaccia.

Ore 19.30

LA MERENDA SINOIRA con prodotti locali. A pagamento, su prenotazione entro venerdi 8 ottobre (Info: Il Bistrò del giardino slow cell 347.074304)

Ore 21

SPETTACOLO TEATRALE “RESPIRO” a cura del Collettivo Teatrale. Ingresso libero con green pass.

“Respiro “è uno spettacolo che narra di noi, dell’uomo come specie, del nostro destino,

dell’insensatezza delle scelte che cercano di ordinare il mondo.

DOMENICA 10 OTTOBRE A CASALE MONFERRATO

Domenica 10 ottobre, ore 9.30 – Casale Monferrato, con partenza dall'Imbarcadero in Viale Lungo Po Gramsci.

SENTIERO DEL TRENINO DEI MINATORI Trekking a cura di FIAB MONFERRATO, sezione trekking . Evento gratuito con green pass. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: Anna Maria Bruno - 348.2211219 - chebisa@virgilio.it Il “Sentiero del Trenino dei Minatori” è un percorso di 13 km circa, che attraversa parte del territorio che fu oggetto di estrazione della marna da cemento e aprì all’industria del calcare da calce e cemento nel casalese tra ‘800 e ‘900. Sosta pranzo: i partecipanti potranno portare il proprio pranzo al sacco o scegliere di pranzare presso il ristorante del paese.

Nel primo pomeriggio ritorno a Casale Monferrato con servizio pullman.

Domenica 10 ottobre, Casale Monferrato, nel Castello dei Paleologi in Piazza Castello con diversi eventi nell'arco della giornata e in Piazza G. Mazzini per la presentazione di Remoove.

Ore 10-12

SOFFI DI POESIA Laboratorio artistico-poetico con il Metodo Caviardage®. Per adulti. Conduce Marzia Ferrarotti, Insegnante Certificata MC® dell’Associazione di Promozione Sociale PENELOPE. Gratuito al pubblico con green pass. Info: www.apspenelopecasale.it, apspenelope.casale@gmail.com, 333.1345549

Ore 10-12

CREATIVI COME L'ARIA Laboratorio creativo con elementi naturali. Conduce Nunzia Castiglione. Evento gratuito. Informazioni: 334.9000982. Laboratorio con materiali naturali (legnetti, pigne, foglie, piume) con i quali i bambini possano creare in libertà carillon del vento o bacchetta per fare le bolle. Consigliato dai 6 anni in su.

Ore 10-12

REMOOVE UN'IDEA DI MOBILITÀ INCLUSIVA: BICICLETTE SPECIALI PER PERSONE SPECIALI

Piazza G. Mazzini. Evento gratuito . Informazioni: www.re-moove.it, 345.0034982. “La disabilità non è della persona ma della società e degli ambienti che non sono adeguati per essere inclusivi”. Dopo una presentazione dei vari modelli, ci sarà la possibilità per associazioni e privati di provare tandem, triciclo, cargo, bici per sedie a rotelle.

Ore 14.30

TRACCE DI CEMENTO E MINIERE: ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E TURISMO IN MONFERRATO, incontro del GIARDINO DELLE PAROLE. Ingresso gratuito con green pass Informazioni: 345.0034982

Si parlerà del progetto di recupero della struttura Paraboloide a Casale e della riqualificazione dell’area industriale dismessa al Ronzone di proprietà Buzzi-Unicem per scopi ricettivi e turistici. Un ulteriore momento di attenzione sarà dedicato alla rete di gallerie di scavo che erano presenti sul nostro territorio.

Ore 14 - Casale Monferrato (AL), nel Parco della Cittadella di Casale Monferrato, in Via G. Visconti 16 – Piazza d’Armi.



BIMBIMBICI – SIAMO TUTTI PETER PAN Ritrovo alle ore 14 per le iscrizioni con partenza alle ore 15.

Pedalata urbana inclusiva. Informazioni: info@fiabmonferrato.it, cell.392.6462505. Per qualche ora torniamo tutti bambini, tutti a sognare una Città sana e bella come “l’Isola che non c’è” di Peter Pan. Respiriamo l’aria pulita che ci offrono gli alberi dei Giardini pubblici, dove artisti misteriosi ci attendono per uno spettacolo di fantasia dedicato alle fiabe, per farci sognare e gioire tutti quanti, grandi e piccini!

Domenica 10 ottobre, ore 17.30 - Casale Monferrato (AL), nel Parco della Cittadella di Casale Monferrato, in Via G. Visconti 16 – Piazza d’Armi.

IL RESPIRO DELLA MUSICA : IL VIAGGIO E LA LIBERTA’ Evento di chiusura di IT.A.CÀ MONFERRATO con il concerto di Roberto Amadè e Francesco Patella. Ingresso libero con green pass. L’artista Roberto Amadè, terzo classificato al 61°Festival di Sanremo e presidente cofondatore dell'Associazione Leri Cavour, presenta un concerto volutamente in stile “artista di strada”, con uno spirito “Country- Folk” .

INFORMAZIONI Pier 345.0034982 – Ramona 349.2578944 monferrato@festivalitaca.net