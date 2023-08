Articolo »

Comprensorio

24 agosto 2023

24 agosto 2023 Frassineto Po

A Frassineto Po Sagra del Peperone ai nastri di partenza Si inizia con “Na cursa an riva a Po”

di Massimo Castellaro

Prende il via oggi, giovedì, la 50ª edizione della Sagra del Peperone organizzata a Frassineto Po dalla Pro Loco, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Frassineto Po, oltre che del Parco del Po, e la collaborazione di Cia Alessandria.

La giornata inaugurale prevede come ormai tradizione lo svolgimento de “Na cursa an riva a Po”, la decima edizione della corsa amatoriale in riva al fiume, che prevede un percorso misto di sei chilometri (asfalto e strade bianche) con ritrovo alle ore 18 alle scuole primarie ‘Greppi Alfieri’ e partenza alle 19,30. Possono partecipare tesserati Uisp, Fidal, Runcard, oltre alla camminata aperta a tutti. Saranno premiati i primi tre uomini classificati, le prime tre donne e i primi tre classificati per categoria.

L’organizzazione ha previsto altresì una mini corsa gratuita per bambini nati dal 2012 al 2017, su un tracciato di un chilometro e partenza alle 19. Info, 338 2185381 – 333 7768925.

In serata, dalle 19,30, aprirà il servizio ristorante con un ricco menu (le portate varieranno in parte ogni sera; venerdì è previsto il fritto misto piemontese, nda) consultabile sui profili social della Pro loco frassinetese.

Dopo cena, questa sera, giovedì, un evento unico nel suo genere: “Black Sound in back!”, ossia un tuffo nel passato dell’omonima discoteca frassinetese punto di riferimento per generazioni di giovani monferrini con la riproposizione in quadrifonia e con l’utilizzo di vinili delle musiche dagli anni ’70 agli anni ’90, «ora come allora – spiega soddisfatto Paolo Borella, presidente della pro Loco, sodalizio che ha fortemente voluto questa serata amarcord – sarà un’occasione unica e irripetibile di rivivere le atmosfere di quegli anni con i protagonisti dell’epoca». La serata musicale sarà a ingresso gratuito nell’area manifestazioni di via Marconi.