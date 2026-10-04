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Comprensorio

04 ottobre 2026

04 ottobre 2026 Ticineto

Anniversario La festa dei 40 anni per il gruppo Avis di Ticineto Santa messa, corteo e premiazione dei donatori con le benemerenze

Il direttivo della sezione Avis di Ticineto con la torta del quarantennale

di r.m.

Quarant’anni di dono, di impegno, di solidarietà. L’Avis Comunale Ticineto - Sezione “Rita Nebbia” O.D.V. - domenica 27 settembre ha celebrato un traguardo storico: il 40° anniversario di fondazione. Presenti per l’occasione il presidente regionale Avis del Piemonte Luca Vannelli e il presidente provinciale Piero Merlo. Intenso il programma della giornata di festa dedicato, in particolare, ai donatori.

Manifestazione al via alle ore 9 con il ritrovo delle sezioni Avis consorelle - ben 14, tra cui la gemellata di Albenga - dei donatori e degli amici, per poi partecipare insieme alla messa celebrata nella chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria dal parroco don Samuele Battistella, per un momento di raccoglimento e ringraziamento. Al termine della funzione religiosa il corteo si è trasferito al monumento Avis sul Bric dell’Annunziata, dove è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare soci e donatori scomparsi nel corso degli anni.

Quindi trasferimento nella centrale piazza Martiri della Libertà per il momento centrale della manifestazione. Ad aprire gli interventi il vice sindaco Bruno Cantamessa che ha portato ai presenti il saluto della locale sezione Avis e dell’Amministrazione comunale. E’ stata poi la volta del presidente dell’Avis di Ticineto, Roberto Rizzato, del sindaco Paolo Biasotto, del presidente regionale Vannelli e di quello provinciale Merlo.

E’ seguito il momento più toccante: la premiazione dei donatori con le benemerenze istituzionali - dal distintivo di Rame a quello d’Oro con diamante - in funzione all’attività di donazione effettuata nel corso degli anni. Un riconoscimento dovuto a chi, con un gesto anonimo e gratuito, ha contribuito a salvare vite umane. Un riconoscimento è stato attribuito anche ai donatori della sezione che per motivi di regolamento non possono più donare.

La giornata si è conclusa in convivialità con il pranzo sociale organizzato nella tensostruttura del Centro Sportivo Comunale e servito dall’associazione “Monferrato per le Ande”: un’occasione per stare insieme e rinsaldare lo spirito di famiglia avisina.