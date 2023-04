Articolo »

Cronaca

25 aprile 2023

25 aprile 2023 Casale Monferrato

Polizia Ferroviaria Intensificati i controlli nelle stazioni ferroviarie nel periodo di Pasqua Centosessanta pattuglie del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta sono state impegnate nella vigilanza nei giorni di aumento del traffico ferroviario

di b.c.

Centosessanta pattuglie del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta sono state impegnate nella vigilanza, capillare e costante, delle stazioni, nei giorni di aumento del traffico ferroviario e movimentazione di viaggiatori. Infatti sono stati intensificati i servizi in ambito ferroviario, rafforzando il dispositivo di sicurezza quotidiano, in concomitanza delle festività pasquali.

Particolare attenzione è stata riservata alle stazioni non presidiate di entrambe le regioni, ai convogli internazionali che giungono nel nostro Paese da Francia e Svizzera ed agli snodi ferroviari di collegamento verso le località turistiche della riviera ligure, tra cui Fossano, sulla linea Torino-Cuneo, e Novi Ligure, sulla tratta Torino-Alessandria.

Dieci i servizi di pattugliamento lungo linea, 28 a bordo treno con un totale di 70 treni presenziati, 10 servizi antiborseggio in stazione e 11 di ordine pubblico.

L’attività operativa ha permesso di controllare circa tremila persone, di cui circa 400 con precedenti di polizia, oltre 1300 stranieri, 282 minori, mentre 5 sono state le persone denunciate.