14 aprile 2024

14 aprile 2024 Casale Monferrato

In Duomo L’arcivescovo Cyril Vasil a Casale: messa per i 550 anni della Diocesi Giovedì 18 aprile alle ore 18 la celebrazione solenne. Parla mons. Francesco Mancinelli

Il metropolita Polykarpos

di Chiara Cane

Sarà una celebrazione nella celebrazione dai risvolti ecclesiali, storici e culturali quella che, giovedì 18 aprile (ore 18), verrà officiata in Duomo nella ricorrenza del 550° anniversario dall’erezione della Diocesi di Casale Monferrato, coincidente con l’anno giubilare.

Per l’occasione, la solennità dell’evento verrà impreziosita dalla presenza del Metropolita Diocesi Ortodossa d’Italia del Patriarcato Ecumenico Polykarpos (per la prima volta a Casale Monferrato), Monsignor Cyril Vasil, l’arcivescovo greco-cattolico della Diocesi di rito bizantino-slavo di Kosice in Slovacchia, accompagnato dal Vicario Generale Padre Jaroslav Lajciak e dal cancelliere Padre Martin Mraz.

A ripercorrere un po’ di storia riferita alle relazioni tra Oriente e Occidente è il rettore del Sacro Monte di Crea monsignor Francesco Mancinelli, responsabile delegato del dialogo interreligioso tra le diverse comunità. “Uno degli aspetti più interessanti della storia ecclesiastico-politica del marchesato di Monferrato lo ritroviamo nell’intreccio di relazioni, anche di controversa natura politico-militare (si pensi alle Crociate), tra lo Stato monferrino e l’Impero Bizantino d’Oriente. In particolare, durante la IV Crociata indetta da Papa Innocenzo III nel 1203, invece, di tendere alla riconquista della città Santa di Gerusalemme, la stessa segnò la distruzione di Costantinopoli, provocando un’insanabile frattura tra l’Occidente latino e l’Oriente bizantino.

Una frattura culturale ed ecclesiale che, a distanza di oltre 8 secoli, non è ancora del tutto sanata. Tuttavia, ci furono anche occasioni fioriere di consolidati legami tra il marchesato di Monferrato e l’Impero d’Oriente. Dal matrimonio tra Violante Aleramo (sorella di Giovanni I, ultimo marchese della dinastia aleramica in Monferrato) e l’Imperatore d’Oriente Andronico II Paleologo nacque il principe greco Teodoro I che, nel 1306, venne inviato dalla madre ad impossessarsi del marchesato di Monferrato, per fondare una nuova dinastia marchionale. Da allora, e fino alla caduta dell’Impero Romano d’Oriente (nel 1453), si sono sempre mantenute, anche se con fasi alterne, strette relazioni tra il piccolo marchesato di Monferrato e la corte imperiale di Costantinopoli.

Tra le conseguenze di questi legami, 550 anni fa, con bolla pontificia “pro excellenti preminentia” di Papa Sisto IV del 18 aprile 1474, il Marchese Guglielmo VIII Paleologo, discendente di Teodoro I, ottenne la sede vescovile nella città capitale del marchesato, qual è Casale Monferrato. La nostra Diocesi, tutt’oggi, estende la sua giurisdizione canonica su gran parte di quello che, fino al 1708, fu territorio dell’antico marchesato del Monferrato, governato dalla dinastia dei Paleologo giunta da Costantinopoli, appunto, nel 1306 con Teodoro I Paleologo. Alla luce dell’antico legame tra il Monferrato e l’Oriente Bizantino, la presenza del legato del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I è stata ottenuta grazie alla sensibilità culturale, ecclesiale ed ecumenica di Monsignor Gianni Sacchi”. Durante celebrazione verrà data lettura del messaggio del Patriarca Bartolomeo I alla Diocesi di Casale Monferrato.