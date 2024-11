Articolo »

Comprensorio

08 novembre 2024

08 novembre 2024 Murisengo

Fira Nazionale del Tartufo A Murisengo la Trifola d'Or per due domeniche Un'edizione con tante novità in un format già consolidato

I giovani Riccardo Belvisotti e Maria Chiara Molino nuovi speaker ufficiali della fiera

di r.m.

Sarà Giorgetto Giugiaro, il “Car Designer del secolo” il destinatario del primo premio “Arti & Professioni” Trifola d’Or Award Edizione 2024, in occasione della 57ma Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo in programma domenica 10 e domenica 17 novembre.

Già meritevole di riconoscimenti di alto prestigio, come il “Compasso d’Oro” alla carriera (1984) e al design (1981, 1991 e 2004), nonché della nomina a Cavaliere del Lavoro (1999), Giugiaro è atteso nella Terra dei Tartufi, qual è Murisengo, domenica 10 novembre, per ricevere il premio fresco di istituzione dedicato a persone che nelle arti e nelle professioni si sono particolarmente distinte per dare risalto all’Italia che vale.

Accanto a lui ci sarà il nuovo padrino della Fiera Carlo Feltrinelli, che da un anno ha preso il testimone della madre Inge,il Cittadino Onorario Gianni Coscia (fisarmonicista, compositore e jazzista di fama internazionale) e il testimonial Edizione 2024 Michele Serra (giornalista, umorista, scrittore e autore televisivo di grande spessore). Tra le novità di questa nuova edizione, anche il “passaggio di microfono” alla guida delle premiazioni dei migliori tartufi in concorso. Faranno, infatti, il loro ingresso come speaker ufficiali della fiera i giovanissimi universitari Maria Chiara Molino (21 enne, consigliere comunale) e Riccardo Belvisotti (20enne deus ex machina della Polisportiva).

Questo il programma in pillole per le due domeniche di Fiera: dalle ore 8 alle ore 18: esposizione e vendita di Tartufi bianchi e neri a cura di trifolau e commercianti, in prevalenza locali e un centinaio di produttori agroalimentari, enologici e artigianali, con una sezione distaccata agli hobbisti e creativi; presenza del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Alessandria e Asti; prodotti a km0 TargatoMurisengo e a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese; dalle ore 10,30 alle ore 13: sfilata della Banda Musicale La Bersagliera.

Dalle ore 10 alle ore 14: Corner Break Caffè Lavazza omaggio per i visitatori; dalle ore 10,30: Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio (piazza Lavazza e piazza IV Novembre) con proposta a piatto (modulo precompilato per la scelta dei piatti scaricabile dal sito); dalle ore 11,45: premiazioni dei migliori esemplari di tartufo in piazza della Vittoria (premi in denaro consultabili su www.fieradeltartufo.net); ore 14,30: partenza escursione naturalistica nei luoghi del tartufo di Camminare il Monferrato guidata da Anna Maria Bruno (ritrovo in piazza Boario – info: 348 2211219); ore 14, ore 15 e ore 16: partenza story telling nei luoghi di arte, storia e cultura a cura degli studenti del Corso Turistico dell’IIS Leardi di Casale Monferrato. Partenze da piazza Boario: tappa alla Chiesetta della Madonna delle Grazie, alla Torre Romanica di San Pietro e alla Tartufaia Didattica Tabui; da piazza Lavazza: visita esterna del castello millenario, dell’ex Oratorio degli Angeli ex chiesa di San Michele, della parrocchiale di Sant’Antonio Abate e punto Belvedere. Partecipazione libera; durata: 40/45 minuti; ore 15 piazza della Vittoria: Laboratorio “Mubum, A piedi alti” per bambini e non solo (domenica 10 novembre) e “Il Mondo delle Api” (domenica 17 novembre)

Alle ore 15: Seminario sensoriale (su richiesta anche in inglese) sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba (ore 15 sala consigliare/ingresso libero/prenotazione consigliata: segreteria@fieradeltartufo.net); per tutto il giorno: navetta gratuita no-stop dalla valle al cuore della Fiera; Infopoint in piazza Boario a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo dell’IIS Leardi di Casale Monferrato; Banco d’Assaggio vini Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti in piazza della Vittoria; dalle ore 9 alle ore 17 nell’ex chiesa di San Michele, esposizione per immagini “Infernot” a cura di Ilenio Celoria; sabato 9 e sabato 16 novembre Escursioni di Nordic Walking nella terra del tartufo (ritrovo piazza Boario ore 9); Mostra pittorica “Sapori della Terra”. Domenica 10 novembre torna la Littorina, il treno storico con partenza a Torino Porta Nuova. Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gal Basso Monferrato Astigiano, Lavazza, Interem, Presto Fresco, Scm, Banca di Asti e Cosmo. Info www.fieradeltartufo.net / segreteria@fieradeltartufo.com