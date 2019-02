Articolo »

08 febbraio 2019

08 febbraio 2019 Casale Monferrato

Intervista Il Monferrato? «Una colonna vertebrale sana e produttiva» dell'Italia Dritan Haxhiraj, editorialista ed analista politico, vive da vent’anni fra il nostro Paese e l'Albania.

di Pier Luigi Rollino

Dritan Haxhiraj, editorialista ed analista politico, vive da vent’anni fra Italia ed Albania. Laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali, ha ottenuto titoli anche alle Università di Siena e Pavia e un management di Comunicazione Politica allo IULM di Milano. A Casale Monferrato Dritan ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Ha anche ottenuto i collegamenti per la comunità italo-albanese nel Monferrato come "esempio di integrazione nel mondo" in uno staff seguito dal sindaco Titti Palazzetti ed ha coordinato la partita di calcio amichevole Italia-Albania del 2014 per raccogliere fondi a favore della popolazione di Genova dopo l’alluvione.

In un’intervista di circa mezz’ora rilasciata il 28 gennaio a Tirana a Radio Radicale, ha parlato della realtà italo - albanese portando all’attenzione degli ascoltatori anche la retrospettiva dei contributi storici albanesi in Italia e, viceversa, dell’Italia in Albania. Tra gli argomenti discussi, la cultura, i rapporti esteri, l’immigrazione, l’integrazione, l’Italia, la politica, la realtà a Tirana.

Ma, soprattutto, Haxhiraj si è lungamente soffermato a parlare di Casale e del Monferrato, la sua patria adottiva.

«Vent’anni fa - ha detto Dritan all’emittente radiofonica nell’intervista rilasciata al giornalista Artur Nura - sono venuto con la mia compagna in Italia: un Paese che in Albania vedevamo attraverso i programmi televisivi e i talk-show. L’inizio fu piuttosto difficile ma ho trovato un’Italia socievole. Quella piemontese è gente con la cultura del lavoro: lo testimoniano le produzioni vinicole (ricchezze le definisce Haxhiraj) e l’impronta urbanistica ed edilizia».

L’analista politico ha detto di essersi innamorato del Monferrato, «colonna vertebrale sana e produttiva»: «Devi dimostrare di essere accettato ma, per ottenere questo, bisogna far vedere che ami il posto, la gente e che comunichi. A Casale Monferrato, la comunità albanese è integrata e questo è una valido esempio di globalizzazione».

Ha anche detto, Dritan Haxhiraj, che il passato, la storia, la retrospettiva, sono fondamentali ed imprescindibili per comprendere il futuro. E, a proposito di storia, di quella con la esse maiuscola, ha citato alcuni personaggi italiani, protagonisti in campo politico, culturale ed artistico che vantano radici in terra d’Albania: diversi imperatori illirici tra i quali Claudio e Aureliano, il pontefice del XVIII secolo Clemente XI, Francesco Crispi, Antonio Gramsci, Enrico Cuccia, brand della finanza internazionale, Oscar Luigi Scalfaro, fino alla cantante Anna Oxa e al show-girl Raffaella Carrà.

Poi, l’aggancio all’integrazione. «La scuola e la cultura sono fondamentali per capire le proprie radici. L’Italia e l’Albania hanno importanti punti di riferimento: il lungo tempo dell’ateismo albanese, l’Italia punto del cattolicesimo mondiale. Roma, è il mondo, tant’è che in ogni parte d’Italia esiste una località, città o paese che abbia una sua via Roma».

Parlando di scuola e istruzione, Dritan ha aggiunto che ci sono classi, a Casale Monferrato, frequentate da 14 alunni di origine albanese e 2 da casalesi: uno straordinario esempio di pluralismo e integrazione.

E ancora: economia, il sistema del comunismo in Albania, la rivoluzione della comunicazione: e un appello: «Non essere manipolati».