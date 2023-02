Articolo »

Comprensorio

23 febbraio 2023

23 febbraio 2023 Valenza

A Valenza Guido Capuzzo è stato nominato nuovo capogruppo della Lega - Salvini Piemonte

di Massimo Castellaro

Mercoledì sera, in Consiglio comunale a Valenza, Guido Capuzzo è stato nominato nuovo capogruppo della Lega - Salvini Piemonte. Ai consiglieri del Carroccio che hanno appoggiato la sua nomina Capuzzo rivolge il suo «più grande ringraziamento per l’incarico che mi hanno affidato, cercherò di portare avanti le battaglie della Lega con entusiasmo per il bene di Valenza».