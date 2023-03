Articolo »

06 marzo 2023

06 marzo 2023 Cocconato

Aveva 83 anni La scomparsa di Franco Massa, fondatore della Conbipel Il famoso gruppo dell’abbigliamento era nato nel 1976

di Chiara Cane

Cordoglio a Cocconato d’Asti per la dipartita del fondatore di Conbipel Franco Massa, 83 anni compiuti lo scorso 22 di febbraio e una lunga malattia che ha preso il sopravvento.

Il famoso gruppo dell’abbigliamento era stato fondato nel 1976 dopo una prima esperienza che Franco aveva condiviso con la moglie Marisa Bianchin, mettendo su un piccolo laboratorio di cinture, borse e pelletteria ispirati alle grandi griffe della moda internazionale. Dalle cinture ai capi in pelle, grazie all’importante commessa giunta alla fine degli anni ’60 da Upim, il marchio Conbipel aveva dato il via all’abbigliamento esclusivo in pelle e pelliccia.

Un paio d’anni più tardi, venne aperto il primo negozio a Torino introducendo, altresì, il nuovo mondo di promuovere e vendere: le rivoluzionari televendite. Occorrerà attendere gli anni ’90 per vedere arricchita dal total look e dall’ecopelle l’offerta di Conbipel. Nel 1998, l’imprenditore astigiano ricevette anche l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica” dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Ad inizio 2007 la sofferta decisione di ritirarsi per godersi, dopo tanto lavoro, il meritato riposo.

Le esequie di Franco Massa si svolgeranno a Cocconato in forma privata e, a seguire, la salma verrà tumulata nella cappella di famiglia. Oltre alla moglie Marisa, Franco lascia tre figli.