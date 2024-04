Articolo »

27 aprile 2024

27 aprile 2024 Pontestura

Doppio appuntamento Camminare il Monferrato a Pontestura e Occimiano Continua con successo la rassegna di passeggiate

di r.m.

Archiviate le due escursioni dedicate alla celebrazione della Liberazione, nei luoghi della Resistenza, a Moncestino e Grazzano Badoglio, domenica 28 aprile a Pontestura, con il percorso n. 749 “Costeggiando il torrente Stura”, prosegue la rassegna di Camminare il Monferrato con questa comoda ed interessante passeggiata organizzata dal Comune di Pontestura e promossa dalla Riserva del Sacro Monte di Crea, con la collaborazione del CAI ed il patrocinio del bisettimanale “Il Monferrato”.

L’itinerario, ha come punto di partenza la centrale Piazza Castello alle ore 15, con ritrovo fissato alle 14,45. Dopo i saluti del sindaco Franco Berra e del vicesindaco Massimo Coppo, i partecipanti lasceranno il centro storico imboccando la strada che conduce verso Coniolo e Vialarda e, appena fuori paese incontreranno il ponticello sul Torrente Stura del Monferrato.

“La Stura” nasce sulle alture di Cocconato, scorre verso est e, dopo aver percorso tutta la Valle Cerrina, confluisce nel Po proprio a Pontestura. La camminata dopo aver fiancheggiato per un tratto il torrente, salirà tra i campi ed i coltivi verso la collina ove lo sguardo spazierà sull’agglomerato rurale di Cascine Lunghe, su Cereseto, sul Monte di Crea e su Camino dal maestoso e inconfondibile castello.

Raggiunta la sommità, in breve si giungerà alla frazione Quarti da dove potrà vedere in distanza il Capoluogo, Vialarda e Coniolo. In seguito si raggiungerà il borgo di Piccaluga per poi tornare a Quarti. Si inizierà quindi la discesa che porta nei pressi di Cascine Lunghe e dunque a far ritorno agevolmente al luogo di partenza. Una guida professionista - Anna Maria Bruno - illustrerà quanto di interessante e peculiare si incontrerà lungo il percorso. Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare domenica mattina, fra le ore 11 e le ore 12,30, al 333-3635039.

L’appuntamento successivo è invece in calendario mercoledì 1° Maggio, con Occimiano che ospiterà la fortunata iniziativa dedicata al cammino, proponendo il tracciato ad anello, della lunghezza di circa 7 chilometri, denominato “Sentiero di Aleramo”, lungo il quale è narrata la leggenda di Aleramo e Alasia.

“Questa è la storia di un grande amore. Questa è la storia della nascita di un territorio unico al mondo. Questa è la storia del Monferrato”. Così recita l’incipit di questo itinerario.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.45 nella corte della Villa Marchesi da Passano, sita in via Cavour 66, da dove prenderà avvio la camminata alle ore 15 e dove, a dare il benvenuto ai partecipanti vi sarà il sindaco Valeria Olivieri.

Con questo itinerario, si lascerà il centro del paese per raggiungere via Castello Cavalla e intraprendere la via sterrata che in breve condurrà alla bella Cascina Zino, chiamata popolarmente Cascinot d’Oslin, affiancata da una stupenda quercia secolare. Il passo poi procede verso la Cascina Saiona e, a seguire, discende fino al corso del Rio Rotaldo. Svoltando a sinistra si segue la strada bianca che risale dolcemente fino a ritornare all’altezza della Saiona. Da qui, dapprima su di un tratto asfaltato poi su sterrata, si scende fino a giungere nuovamente ad Occiamiano e a raggiungere il punto di partenza.

Terminata l’escursione, la Pro Loco di Occimiano organizzerà un gradevole momento di ristoro.

Anche in questo caso sarà Anna Maria Bruno ad accompagnare i camminatori.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni è possibile chiamare il 348-2211219 o scrivere a camminaremonferrato@libero.it

Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare domenica mattina, fra le ore 11 e le ore 12,30, al 348-2211219.