23 marzo 2024

23 marzo 2024 Casale Monferrato

Boom di iscritti a Canelli al 7° Rally "Vigneti Monferrini"

di Massimo Castellaro

Centoquaranta vetture moderne e ventuno storiche prenderanno parte alla prima tappa del CRZ 2 con la settima edizione del "Rally Vigneti Monferrini" in calendario nel fine settimana a Canelli. “Numeri” che rimarcano il grande successo della prima edizione. Un’importante iniezione di fiducia per gli organizzatori di VM Motor Team e Race Motorsport Italia: tanti big ai nastri di partenza tra cui Elwis Chentre che, su Skoda, sfiderà gli altri piloti dotati della vettura ceca regina delle gare di zona, che rispondono ai nomi di Santini, Burri, Araldo, Marasso, Grasso, Arione, Gagliasso, Santero, Morino, Becuti, Patrizia Sciascia e tanti altri. Gli occhi del pubblico saranno però tutti per la Citroen C3 WRC Plus di Alessandro Gino, che onorerà la gara con la sua presenza e che, con molta probabilità, testerà la vettura in vista del "Rally Regione Piemonte" del mese prossimo.