05 gennaio 2023 Casale Monferrato

Mercatino Domenica 8 torna il Mercatino dell'Antiquariato Nel 2023 previste 12 date, la seconda domenica di ogni mese

di r.m.

Domenica 8 gennaio a Casale si svolge la prima edizione del Mercatino dell’Antiquariato del 2023. Un anno importante per la rassegna casalese nata nel centro storico della città sabato 20 ottobre del 1973 e trasferitasi poi al Mercato Pavia. Mezzo secolo che la società mON, organizzatrice del Mercatino da quasi un decennio si propone di festeggiare degnamente, insieme all’amministrazione della città e ai tanti espositori che hanno contribuito a fare della manifestazione uno dei principali appuntamenti dell’antiquariato in Piemonte.

Anche nel 2023 il Mercatino ritorna con un calendario ufficiale di 12 date, la seconda domenica di ogni mese (agosto incluso), ma la prima novità è che ci saranno due edizioni speciali per dimensioni e numero di espositori: una sarà a maggio e una ad ottobre, quando sarà veramente il momento di soffiare sulle candeline. In più si sta realizzando un percorso di appuntamenti, eventi e novità che accompagneranno il mercatino nei prossimi mesi.

Nel 2023 l’antiquariato casalese sarà sempre accompagnato dal Farmer Market con i prodotti del territorio a Km Zero collocati appena dopo l’uscita.

Intanto, in questo mercatino di gennaio, gli oggetti più venduti sono tradizionalmente l’oggettistica e i complementi d’arredo, assecondando i propositi per il nuovo anno di una abbellire la propria casa, ma tra i 300 espositori attesi per questa edizione ci sarà come sempre di tutto.

Gli orari di apertura del Mercato Pavia e Salone Tartara sono dalle 8.30 alle 17.dell’Antiquariato del 2023.