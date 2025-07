Articolo »

30 luglio 2025

30 luglio 2025 Casale Monferrato

Patrimonio artístico Santa Caterina: “La Fabbrica” entra nel Terzo Settore Venerdì 1° agosto alle 9.30 c’è la messa

Ad agosto. Apertura della chiesa martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.30

Le vacanze estive de La Fabbrica di Santa Caterina iniziano con il tradizionale appuntamento eucaristico del primo venerdì del mese: venerdì 1° agosto sarà celebrata la Santa Messa alle ore 9.30, con ingresso dei fedeli da piazza Castello. Il monumento barocco, meta settimanale di turisti da tutto il mondo, resterà aperto per tutto il mese di agosto con ingresso a offerta libera, nelle giornate di martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.30. In occasione di Casale Città Aperta e del Mercatino dell’Antiquariato (domenica 10 agosto), sarà visitabile anche il suggestivo Coro delle Monache, che quest’anno ha ospitato importanti mostre d’arte.

È arrivata l’ufficialità: l’Associazione ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), un passo decisivo che rafforza il suo impegno sociale e solidale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico di Casale Monferrato. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta una garanzia di trasparenza, accesso a benefici fiscali e contributivi, oltre alla possibilità di partecipare a bandi e finanziamenti. La Fabbrica di Santa Caterina, attiva dal 2010 per la conservazione e il restauro della chiesa, potrà così ampliare la propria missione e sviluppare nuove reti di collaborazione.

A settembre prenderanno il via nuove iniziative culturali per sostenere il progetto “Luci e Suoni per Santa Caterina: Innovazione e Storia in Armonia”, finalizzato a trasformare l’esperienza di visita nella chiesa grazie ad un nuovo sistema di illuminazione a LED, un impianto acustico di alta qualità e soluzioni domotiche per una gestione intelligente e sostenibile. «In linea con il nostro impegno per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico – commenta il Direttivo dell’Associazione – questo progetto unisce innovazione tecnologica e rispetto della tradizione, rendendo Santa Caterina un luogo ancora più accogliente e suggestivo per la comunità e i visitatori». Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà fondamentale per dare avvio a questo ambizioso progetto.