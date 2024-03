Articolo »

Economia

28 marzo 2024

28 marzo 2024 Alessandria

Bilanci Turismo ancora in crescita: nel 2023 aumento del 13 per cento La presentazione di Alexala

di r.m.

«È ancora una volta positivo il bilancio dei dati turistici del territorio alessandrino, a conferma di un trend di crescita ripreso velocemente dopo la stagione del Covid. I dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte fotografano una situazione in crescita per l'intera regione, con un nuovo record di arrivi e presenze superati (rispettivamente quantificati in 6 milioni e 16 milioni) e una crescita rispetto al 2022 rispettivamente del +9,2% e del +8,6%». Lo fa sapere Alexala nel presentare i dati e il bilancio dello scorso anno sul fronte turistico. Eccolo in sintesi.

Arrivi e presenze

La conferma di un settore in crescita arriva anche dal territorio alessandrino, dove i dati 2023 raccontano un aumento di presenze ancora più importante: con 363.969 arrivi e 758.195 presenze, Alexala fa registrare un aumento sul 2022 del 13,6% in termini di arrivi e del 12,1% in termini di presenze. Si tratta, insieme ai dati delle Terre dell'Alto Piemonte, della crescita più significativa registrata nell'intera regione, segno dell'andamento positivo di un percorso di promozione e costruzione del prodotto turistico su cui l'ATL ha lavorato a lungo.

Sentiment generale

Anche le analisi sulle recensioni digitali (cresciute dell'1,9% nel 2023) e sul sentiment espresso dagli utenti sono positive: il livello di soddisfazione dei viaggiatori è cresciuto di uno 0,2%, portando il punteggio generale riferito al territorio a 88,2%, contro un sentiment medio a livello nazionale dell'85,4%.

Provenienza e tipologia delle recensioni online dei viaggiatori

Per quanto riguarda la provenienza e la tipologia delle recensioni online dei turisti sul territorio di pertinenza della nostra ATL, il Paese che fa registrare la maggiore attività è la Francia (con il 12,8% delle recensioni online che provengono da Oltralpe), che si conferma un importantissimo mercato di riferimento, insieme ovviamente ai mercati centro e nord europei.

L'Alessandrino viene evidentemente considerata una destinazione adatta a una fuga romantica, visto che il 48,6% delle recensioni dei viaggiatori sono fatte da coppie, contro un 30,6% di recensioni di turisti con figli. Quest'ultimo, a ben guardare, è comunque il dato più alto nell'intera regione (Cuneese 23,6% - Distretto dei Laghi 26,8% - Langhe Monferrato Roero 20,2% - Terre dell'Alto Piemonte 28,5% - Turismo Torino e Provincia 28,7%), il che posiziona il territorio alessandrino come una potenziale destinazione leader nel settore family friendly.