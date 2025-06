Articolo »

25 giugno 2025

25 giugno 2025 Casale Monferrato

«Un passo verso l’Irccs: ora serve un piano strategico della ricerca e occorre rafforzare il legame con gli altri ospedali della provincia» Interviene il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Ravetti

«Prendiamo atto della riformulazione della proposta da “Patologie Ambientali: malattie oncologiche e patologie d’organo” in “Cardiologia – Pneumologia”, così da garantire l’allineamento ai parametri della normativa nazionale ed agli standard ministeriali.

Ci auguriamo che questo favorisca il riconoscimento in tempi più rapidi dell’AOU Alessandria come IRCCS-Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Come riconosciuto dall’assessore regionale alla Sanità, l’avvio della procedura amministrativa risale al 2019, quando il centrosinistra era al governo del Piemonte. A dimostrazione della condivisione politica del percorso e dell’obiettivo finale.

Ciò che ancora manca è un piano strategico regionale della ricerca sanitaria e biomedica, per affermare il principio della programmazione e per evitare di rincorrere sopravvalutazioni e ambizioni territoriali poco rispondenti alle caratteristiche scientifiche necessarie alle candidature.

Manca, inoltre, la certezza che il valore aggiunto che il riconoscimento quale IRCCS porterà all’Azienda Universitaria Ospedaliera di Alessandria possa andare a favore di tutte le strutture della Provincia. Crediamo nella necessità di rafforzare il legame tra tutti i presìdi ospedalieri alessandrini con modalità cooperative attualmente non ancora del tutto convincenti».

Sono le dichiarazioni di Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte