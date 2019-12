Articolo »

Attualità

06 dicembre 2019

06 dicembre 2019 Casale Monferrato

Oggi, venerdì, in Sala consiliare la cerimonia di consegna Premio Minazzi - Ambientalista dell'Anno: chi vincerà? Introduzione con un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente Costa

di Mattia Rossi

Si avvia a conclusione il Festival della Virtù Civica, iniziato domenica 1 dicembre. Oggi pomeriggio, venerdì 6, alle 16.30, si terrà la solenne chiusura con la cerimonia di consegna del Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”. Il Festival nasce infatti nel 2017 per valorizzare la presenza a Casale Monferrato degli otto candidati al Premio, chiamandoli a condividere le loro storie ed esperienze unitamente a quelle di altri significativi esempi di impegno civile.

Gli ultimi appuntamenti in programma per oggi inizieranno alle 9 all’Istituto superiore Balbo, nell’Aula Colibrì, dove si parlerà di “Battaglie di legalità” con l’intervento di Gerlando Iorio, incaricato del Ministro dell’Interno contro i roghi dei rifiuti in Campania e finalista del Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno” 2019, Francesco Loiacono, direttore di “La Nuova Ecologia”, Elena Sassone di Scout AGESCI. Moderatore sarà l’avvocato e storico Sergio Favretto. Alle 11, all’Istituto Lanza, in aula magna, si terrà l’incontro “Lorenzo Milani, educatore ambientale”, con Franco Lorenzoni, insegnante di scuola primaria e finalista del Premio, prendendo spunto dallo spettacolo “Cammelli a Barbiana” di Luigi D’Elia dedicato proprio al maestro che sperimentò negli Cinquanta e Sessanta un modello scolastico innovativo (spettacolo andato in scena a Casale Monferrato nella serata di giovedì 5). Coordinerà il giornalista Marco Fratoddi.

Nel pomeriggio, alle 16.30, la Sala consiliare del Municipio, a Palazzo San Giorgio, come da tradizione, ospiterà il momento più importante con la Cerimonia di consegna del “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”, introdotto con un saluto in video dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (tra i protagonisti dell’edizione 2015 del Premio per l’impegno profuso sul fronte dello smaltimento illecito dei rifiuti in Campania). In occasione della premiazione gli otto finalisti, intervistati dalla giornalista Marina Maffei, si racconteranno nel corso di una intervista corale.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi, Barbara Meggetto della Segreteria nazionale di Legambiente, il direttore di “La Nuova Ecologia” Francesco Loiacono, Giulio e Marco Minazzi, il referente di Legambiente Casale Monferrato e coordinatore del Comitato organizzatore Vittorio Giordano, il giornalista e direttore del Festival della virtù civica, Fratoddi.

I finalisti

I candidati dell’edizione di quest’anno sono Margherita Eufemi, docente presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza di Roma, che ha studiato con il suo gruppo di ricerca i rischi di neoplasie nella valle del Sacco, in Ciociaria, collegati al Lindano, un insetticida da anni bandito; lo Spazio C.a.s.a., che a Frontignano di Ussita, zona terremotata nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, ha dato vita ad una residenza creativa che punta a ricostruire le radici identitarie; Agitu Ideo Gudeta, che, dopo una battaglia in Etiopia contro il land grabbing ha fondato in Trentino un’azienda agricola dove alleva capre Mochena altrimenti destinate all’estinzione; Gerlando Iorio, che come incaricato del Ministro dell’Interno sta operando per contrastare i roghi dei rifiuti in Campania; Stefano Liberti, giornalista d’inchiesta e documentarista; Franco Lorenzoni, pedagogista ed insegnante che ha creato un modello educativo centrato sul dialogo fra le generazioni; i soci della Cartiera Pirinoli di Roccavione che da lavoratori licenziati si sono riuniti in una cooperativa orientandola verso l’economia circolare; Paola Francesca Rivaro, che combatte in difesa del clima grazie anche alla ricerca compiuta in otto diverse spedizioni in Antartide, nel Mare di Ross.