19 dicembre 2023 Casale Monferrato

Ospedale Santo Spirito Oculistica di Casale: «Si raddoppiano gli interventi» «Forte incremento delle prestazioni per ridurre le liste d’attesa»

di r.m.

«Da qualche settimana gli interventi eseguiti dai chirurghi oculisti dell’ospedale Santo Spirito, sotto la direzione del prof. Mauro Fioretto, sono quasi raddoppiati. L’esigenza di abbattere le liste d’attesa, unitamente alla disponibilità di personale medico – chirurghi ed anestesisti - ed infermieristico, hanno consentito di organizzare fino a 3 sedute operatorie in contemporanea».

Lo fa sapere l'Asl Al: «Gli interventi eseguiti vanno dalla cataratta all’iniezione intravitreale alle degenerazioni maculari, per arrivare a quelli di 2° livello come i trapianti di cornea, i distacchi di retina ed i glaucomi, operazioni che vengono svolte anche in urgenza. Il numero di pazienti operati in un giorno può arrivare a 40 e le sessioni operatorie così articolate possono essere anche tre a settimana, compatibilmente con la disponibilità del personale sanitario».

Le tecniche applicate «sono all’avanguardia, come quella utilizzata nei trapianti di cornea lamellari, e consentono tempi di recupero sempre più rapidi e convalescenze sempre più brevi. I pazienti trattati provengono, oltre che dal territorio provinciale, anche da fuori Regione, principalmente dalla Lombardia e dalla Liguria. Il team di reparto annovera 4 chirurghi, ma è già stato bandito un concorso per l’assunzione di altri professionisti, il che consentirà di incrementare ulteriormente l’attività».