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Manifestazioni

29 agosto 2026

29 agosto 2026 Casale Monferrato

Dal 2 al 4 ottobre La quarta edizione di Monferrato Green Farm Al Polo Fieristico “Riccardo Coppo”

di r.m.

Dal 2 al 4 ottobre, il Polo Fieristico “Riccardo Coppo” ospiterà la quarta edizione di Monferrato Green Farm. La manifestazione è al suo secondo anno con il titolo di “nazionale”, a testimonianza dei numerosi espositori che ad ogni edizione giungono anche da regioni esterne al Piemonte, oltre a quelli locali e regionali.

Si tratta dell’innovativa fiera del verde e dell’agricoltura, che vede il coinvolgimento e il supporto degli altri comparti produttivi - artigianato, industria e commercio - in una prospettiva di crescita del territorio sostenibile per l’ambiente.

L’evento è organizzato da D&N Eventi S.R.L., in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, l’Unione dei Comuni della Valcerrina, l’Associazione dei Comuni del Monferrato e Confartigianato Imprese Alessandria.

Nel settore dei vivai, ci sarà la presenza di importanti aziende provenienti anche dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Campania.

Nelle macro-aree loro assegnate si potranno ammirare tipologie di piante che spaziano dai bulbi alle piante grasse e rare, dalle ornamentali agli ulivi, dagli agrumi ai fiori, oltre a bellissimi e rari bonsai e ad altre tipologie.

L’eco-design dell’allestimento interno, ispirato al mondo del verde e realizzato per caratterizzare la Fiera, è a cura del garden designer Marco Marinone, in collaborazione con importanti realtà commerciali del territorio.

Ma ci sono anche molte altre novità in questa edizione, che presenterà un aumento delle attrazioni e delle esperienze all’interno dell’evento. Il pubblico potrà partecipare alle diverse attività acquistando all’ingresso della fiera il biglietto “Tutto incluso”, che consentirà di accedere a tutte le attività, tutte le volte che lo si desidera durante la permanenza, ottimizzando notevolmente i costi. Nel biglietto sono compresi anche spettacoli e dimostrazioni.

Tra le attività previste: laboratori didattici per adulti e bambini nella Fattoria Didattica, nell’area laboratori e nell’area animali; convegni e seminari scientifici e culturali con esperti del settore green; maneggio con pony per il divertimento dei più piccoli; area bimbi con veicoli elettrici, tra mini moto e automobiline ecosostenibili; ricerca dell’oro vero, con attività pratiche e dimostrative; area dog con esibizioni di varie discipline cinofile aperte al pubblico; falconiere, che farà conoscere ai visitatori i vari tipi di rapaci e le loro caratteristiche; spettacolo con motosega per la creazione in diretta di sculture in legno; casa delle Farfalle, una serra interattiva con farfalle vive: oltre 100 esemplari, anche esotici; mostra degli insetti, per scoprire da vicino i segreti del micro-mondo naturale; masterclass con degustazioni, per assaporare le eccellenze del territori

Per acquistare i biglietti: monferratogreenfarm.it.