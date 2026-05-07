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Cultura

07 maggio 2026

07 maggio 2026 Casale Monferrato

Spettacolo Il sogno “Abba”: concerto evento al Municipale Venerdì 8 maggio alle ore 21

AbbaDream. Il concerto evento sarà ospitato dal teatro casalese

di a.mo.

Un tributo agli ABBA, l’iconica band svedese che negli anni ‘70 ha rivoluzionato la scena musicale con brani celebri ed orecchiabili cantati ancora oggi in tutto il mondo. Venerdì 8 maggio alle ore 21 al Municipale di Casale Monferrato il concerto tributo al celebre gruppo svedese, con ABBAdream, la band italiana rinomata per l’eccellente livello musicale, le esibizioni rigorosamente dal vivo e i costumi originali. Lo spettacolo è molto più di un tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn.

Ampiamente acclamata in Italia e all’estero, la produzione di Stage11 è uno spettacolo coinvolgente, accattivante, divertente, unico e, soprattutto, un fedele revival del celebre quartetto. La musica, le voci, i costumi originali catapultano il pubblico negli anni ‘70, gli spettatori partecipano ad un concerto-evento ripercorrendo la trasformazione dell’effervescente band nel Mito. Per i biglietti: https://www.ticketone.it/event/abbadream-teatro-municipale-20706907/.