08 novembre 2018

Trasporti Partono i lavori per la linea Casale-Mortara-Milano: sarà attiva da primavera 2019 L'annuncio durante la presentazione dei lavori in Sala Consiliare

di r.m.

I lavori in Lombardia erano già partiti. Ora anche in Piemonte si inaugura l’intervento che si concluderà nella primavera del prossimo anno. Sarà così riattivata la linea ferroviaria Casale-Mortara-Milano. L’annuncio è stato dato questa mattina in Sala Consiliare a Casale Monferrato. Spiragli anche per la riattivazione della Casale-Vercelli.

“Otto milioni di investimento, ai quali si aggiungono il know how e l’esperienza di Rete Ferroviaria Italiana, consentiranno - ha dichiarato Filippo Catalano, Direttore Territoriale Produzione di RFI – di riaprire la linea Casale Monferrato – Mortara entro la primavera del 2019 con caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche che ne innalzano la sicurezza e ne migliorano la regolarità della circolazione ferroviaria”.

