24 marzo 2018 Casale Monferrato

Fiera di San Giuseppe a Casale Monferrato: ci sono i fuochi d’artificio

di r.m.

Non sarà ancora la chiusura, ma lo spettacolo pirotecnico di stasera, sabato 24 marzo, costituirà l’evento-cardine di questo ultimo weekend per la 72esima Mostra di San Giuseppe.

Inaugurata venerdì 16 marzo, alla presenza delle autorità civili e religiose, la tradizionale fiera regionale di San Giuseppe ha riscosso, nel suo primo finesettimana, un così ampio successo che ha subito spinto gli organizzatori – la D&N Eventi Srl amministrata da Carlo Manazza – a parlare di partenza “in quarta”: per sette volte, infatti, domenica scorsa, l’ingresso è stato costretto al blocco per permette il defluire della gente all’interno dei 9mila metri quadrati di percorso fieristico. Appuntamenti fissi per tutta la durata della Mostra rimangono quelli della “Piazzetta del gusto”, lo spazio appositamente dedicato all’enogastronomia sul quale si affacciano stand culinari provenienti da tutta Italia (in particolare, quest’anno, l’offerta enogastronomica vedrà espositori provenienti dal Casalese, dal Monferrato, dal resto del Piemonte, e poi da Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna). Altra tappa tradizionale, giunta alla 24esima edizione, è “Arteinfiera”, esposizione d’arte contemporanea curata dal critico d’arte Piergiorgio Panelli. Da segnalare anche il ritorno della rassegna vivaistica “Coniolo fiori”.

Primo weekend passato anche in compagnia degli appuntamenti collaterali: esibizione del Calliride Music Trio, gli M–Joy e il Festival canoro San Giuseppe. Lungo la settimana si sono dipanati anche alcuni appuntamenti legati ad attività sportive come la presentazione del corso di Nordic Walking di Cammini DiVini che partirà a Casale venerdì 30 marzo. Questa sera, invece, alle 21 si terrà la conferenza curata dal Circolo Subacqueo Casale sullo “Shark Feeding”, ovvero, sui pro e contro nel dare da mangiare o meno agli squali.

Oggi, sabato 24, alle 17, in Sala congressi, avrà luogo l’esibizione del gruppo Majorettes Cherry Twirl di Cereseto. In serata, invece, alle 21, spazio alla musica con l’esibizione della CEM Band, un gruppo composto da ragazzi che frequentano i corsi organizzati dall’Associazione “Centro Esperienze Musicali” che organizza corsi di musica leggera per bambini ed adulti, senza limite di età, ed anche laboratori di musica in collaborazione con scuole, biblioteche ed enti pubblici e che spazia dalla musica classica alla musica moderna. Novità di quest’anno sarà la chiusura di sabato sera: per la prima volta, alle 23, la Mostra sarà accompagnata da uno spettacolo pirotecnico (meteo permettendo) in piazza d’Armi offerto dai giostrai del Luna Park.

Gli orari della Mostra sono: sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 11 alle 21.

Nella foto di Enzo Conti il luna park della Cittadella