06 settembre 2020

06 settembre 2020 Casale Monferrato

Tennis Basiletti campionessa d’Italia under 14. Sconfitta l’amica Teodosescu Si sono conclusi nella mattinata di domenica 6 settembre i campionati italiani under 14 femminili di tennis by Noberasco presso lo Sport Club Nuova Casale

di Andrea Mombello

Si sono conclusi nella mattinata di domenica 6 settembre i campionati italiani under 14 femminili di tennis by Noberasco presso lo Sport Club Nuova Casale. Amiche fuori dal campo, sfidanti nella finalissima per il titolo tricolore. La testa di serie numero uno opposta alla numero due, entrambe “runner up” (seconde classificate) nell’atto conclusivo del doppio. Noemi Basiletti (2.6), campionessa under 13 in carica, contro Alessandra Teodosescu (2.8). Anche nella giornata conclusiva della rassegna azzurra sono stati rispettati i pronostici. Primo set a senso unico, con la toscana Basiletti che macina punti su punti contro un’avversaria che sembra scarica, forse per le quasi tre ore di sfida in semifinale. Noemi “scappa” e strappa il doppio break alla Teodosescu: 6-2 lo score del parziale. Secondo set senza grossi “scossoni” e la testa di serie numero due sembra tornare in partita. Sul quattro pari e servizio Teodosescu, Basiletti conquista il break che la porta a servire per il titolo. L’emozione gioca brutti scherzi e Teodosescu riapre l’incontro. Cinque giochi pari. Dopo un lungo game la tennista ligure si porta sul 6-5. La seconda partita si decide al tie-break. Mini fuga Teodosescu che scappa sul 2-0. Valori in campo ribaltati, Basiletti si porta sul 4-3. Il parziale successivo dice 5-4 e servizio Basiletti. Match point sul 6-4, championship point. Basiletti è campionessa d’Italia. Casale conosce la “sua” regina. A premiare il vicepresidente vicario della Fit Piemonte Roberto Santangeletta, la delegata provinciale Maria Rita Piano, il tecnico nazionale under 16 femminile Luca Ronzoni e il presidente del club ospitante i campionati, Lorenzo Tiengo. Presente lo staff arbitrale che ha seguito la manifestazione Renzo Perfumo, Alessia Fontanini ed Edoardo Galaktionov, insieme al direttore del torneo Andrea Manfredi.