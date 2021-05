Articolo »

29 maggio 2021

Ordinazione episcopale Mons. Devasini diventa vescovo La solenne celebrazione in cattedrale

di Mattia Rossi

La Diocesi di Casale si appresta a vivere uno dei momenti più solenni (ma anche più rari): questa mattina, sabato, in cattedrale, mons. Giampio Devasini viene consacrato vescovo. Il 10 aprile scorso, infatti, il vicario generale è stato nominato dalla Santa Sede vescovo di Chiavari. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo Gianni Sacchi che, assistito dai due co-consacranti - i vescovi Alceste Catella (emerito di Casale) e Alberto Tanasini (amministratore apostolico di Chiavari) - conferirà al "suo" ormai ex vicario generale la pienezza del sacerdozio attraverso l’ordinazione episcopale: mons. Devasini, cha scelto come suo motto “Vestigia Christi sequi”, prenderà poi possesso della Diocesi chiavarese domenica 20 giugno.

Per la solenne celebrazione, la cattedrale casalese sarà suddivisa in settori per accogliere i tanti partecipanti. Saranno circa 25 i vescovi di Piemonte e Liguria presenti (loro stazioneranno in presbiterio); ma ci saranno anche moltissimi sacerdoti del clero casalese, una delegazione del clero di Chiavari, le autorità civili e militari cittadine, i rappresentanti della curia e delle varie associazioni, gli invitati alla cerimonia, una delegazione di un centinaio di fedeli provenienti da Chiavari e i fedeli delle parrocchie di Pontestura, Quarti, Solonghello e Castelletto Monferrato.

Come vive, mons. Devasini, queste ultime ore prima dell’ordinazione?, gli avevamo chiesto nei giorni scorsi: «Con quella trepidazione che, da quando ho ricevuto la comunicazione della Nunziatura della decisione del Santo Padre di nominarmi vescovo, è rimasta immutata». Il vescovo eletto Devasini, che, come già ribadito più volte, intende «mettersi in ascolto del santo popolo fedele di Dio», vive la chiamata all’episcopato leggendo, nella figura del vescovo, il compito di «essere, in quanto docile allo Spirito, segno e principio di unità, uomo di preghiera e di relazione, uomo dalla vita all’insegna della normalità, della sobrietà, della disponibilità allascolto, dell’abitare con la gente e, per dirla con san Paolo, un “amministratore di Dio”».

Mons. Devasini celebrerà le sue prime messe solenni da vescovo nelle sue parrocchie domani, domenica: alle 9.30 sarà a Quarti e alle 11.15 a Pontestura.