27 febbraio 2024

A Palazzo Valentino Con l’Italian Organ Trio l’inaugurazione del Valenza Jazz Martedì 27 febbraio alle 21

Italian Organ Trio. Presenterà a Valenza il nuovo album “Nessun dorma”

di Massimo Castellaro

È tutto pronto a Valenza per il ritorno della stagione concertistica proposta dell’associazione Amici del Jazz con il sostegno delle fondazioni bancarie Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Torino ed il patrocinio del Comune, oltre che con il sostegno di sponsor privati. “Riprendiamo con entusiasmo la nostra programmazione musicale” hanno ribadito ancora una volta dal club valenzano, il più longevo in Piemonte essendo stato fondato nel 1954, secondo solo a quello di Torino.

Così questa sera, martedì 27 febbraio, alle ore 21 a Palazzo Valentino, sede del Centro Comunale di Cultura, è previsto il concerto dell’Italian Organ Trio, formazione composta da Lorenzo Petrocca alla chitarra, Alberto Marsico all’organo hammond e Tommy Bradascio alla batteria, che proporrà al pubblico brani tratti da colonne sonore, come ad esempio “La vita è bella” di Piovani e “Giù la testa” di Morricone, “in una delicata chiave jazzistica” aggiungono gli Amici del Jazz di Valenza. Il concerto costituirà l’occasione per presentare il nuovo cd del gruppo “Nessun dorma” ed inaugurerà di fatto la stagione Valenza Jazz 2024. L’ingresso sarà di 15 euro. Informazioni e prenotazioni rivolgendosi al numero di cellulare 347 2789796. Alberto Marsico è attivo a livello professionale da circa trent’ anni come organista e tastierista; la sua passione per l’organo Hammond è nata nel 1994, dopo aver frequentato i seminari di Jack McDuff a Genova. Vanta collaborazioni con, tra gli altri, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Dado Moroni, Gianni Cazzola, Jesse Davis e Alvin Queen.

Il trio si è formato nel 2018 e proprio nel loro primo tour, che si e tenuto in Germania nel dicembre del 2018, i tre musicisti hanno voluto fortemente registrare il loro primo cd intitolato “O’ Soul Mio” (O sole mio), produzione che ha tributato i grandi gruppi della tradizione organistica della storia del jazz degli anni ’60.