04 agosto 2024

04 agosto 2024 Frassineto Po

A Frasssineto Po La De.Co. per tre portate della Sagra del Peperone Un prestigioso riconoscimento per i volontari della pro loco

Quest'anno la Sagra del Peperone si aprirà giovedì 29 agosto

di Massimo Castellaro

Entusiasmo alle stelle in seno alla Pro Loco di Frassineto Po per un ambizioso traguardo e l’aspettativa dell’evento clou dell’anno. Recentemente infatti il sodalizio attualmente presieduto da Paolo Borella si è visto assegnare la De.Co. Denominazione Comunale di Origine per polenta, peperonata e salsiccia, le tre portate regine della sagra del Peperone, la manifestazione per eccellenza del paese monferrino che da cinquantuno anni è promossa ininterrottamente in paese.

E proprio in vista di questo appuntamento il nutrito gruppo di volontari frassinetesi si è messo al lavoro in vista della quattro giorni di sagra che prenderà il via giovedì 29 agosto per concludersi domenica 1 settembre come consuetudine presso l’area manifestazioni di via Marconi ad eccezione del rituale momento del rovesciamento della polenta che da qualche anno a questa parte ha fatto ritorno in piazza, nel pomeriggio (ore 17) della giornata conclusiva della festa.

La sagra di agosto proporrà come sempre, dal punto di vista gastronomico, in linea di massima specialità monferrine e altre portate tipiche, in alcuni casi leggermente rivisitati, oltre ad alcuni piatti vegetariani: sui volantini e le locandine in corso di distribuzione è pubblicato il QR Code che permetterà al pubblico di consultare in anticipo il menù delle varie serate e i rispettivi prezzi.

Dopo cena spazio ai consueti sipari musicali, tutti a ingresso libero ad eccezione della serata di sabato quando coloro i quali ceneranno in sagra spendendo almeno 15 euro potranno assistere di diritto allo spettacolo mentre chi vorrà solo intervenire per ascoltare l’orchestra avrà un biglietto di 10 euro (ingresso libero per i minori di 18 anni). Si inizia giovedì 29 agosto con la serata Black Sound, una rievocazione dell’omonima discoteca che ebbe notevole successo in passato a Frassineto Po mentre venerdì 30, sarà la volta della band Party a 90, che precederà l’Orchestra di Rossella Ferrari, protagonista sabato sera.

Domenica invece tutti in pista a con l’Orchestra di Federica Cocco. La giornata di domenica sarà caratterizzata anche dalla fiera San Satiro Agrifood, kermesse enogastronomica, dell’artigianato, hobbismo e produttori locali e non solo, che allestiranno bancarelle di prodotti tipici e di qualità (sono previsti, in giornata, anche artisti di strada e giochi di una volta…) in stretta collaborazione, come da qualche anno a questa parte, con Cia Piemonte e col suo presidente, il monferrino Gabriele Carenini. Info. sansatiroagrifood@hotmail.com (392-2180174).

Tra gli appuntamenti collaterali alla sagra, l’accademia di cultura ‘Bernardino Cervis’ promuove domenica 1 settembre dalle ore 14,30 alle ore 19 delle visite guidate alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio e, a Palazzo Mossi, la visita della personale di pittura di Banino Roberto, aperta dalle 9 alle 19. Sempre nell’ambito della Sagra spazio anche ad un paio di eventi sportivi: sabato 31 agosto e domenica 1 settembre è prevista la terza edizione del torneo di tennis in memoria di Sergio Armani, a cura del circolo tennis di Frassineto Po e domenica 1 settembre dalle 9 al campo da bocce in piazza Vittorio Veneto, è ‘Gara di Bocce a squadre’ a cura della Bocciofila Frassineto Po.