18 luglio 2024 Moncalvo

Festival Apre “La formula della felicità", Moncalvo capitale della danza Dal 21 al 27 luglio all'Open Air Stage

di Alessandro Anselmo

Conto alla rovescia per “Moncalvo in Danza” che trasformerà per una settimana la città del Monferrato nella capitale della danza con artisti i provenienti da tutta Italia.

Grazie ai quattro spettacoli gratuiti aperti al pubblico la rassegna si conferma appuntamento fisso per gli appassionati che potranno assistere dal 21 al 27 luglio a momenti di grande virtuosismo resi ancor più suggestivi dalla location a cielo aperto dell’Open Air Stage, il palcoscenico incastonato tra le vigne che circondano Orsolina28, l’hub internazionale di danza che sorge nelle campagne circostanti il centro moncalvese.

Il cartellone di “Moncalvo in Danza” prevede il debutto domenica 21 luglio con “La formula della felicità”, inizio ore 20.45, protagonista è Walter Rolfo, uomo di spettacolo, psicologo, ingegnere che coniuga le sue molteplici esperienze in uno show in cui svela gli effetti positivi che la felicità porta nelle relazioni personali, nel lavoro e nella quotidianità. Giovedì 25 luglio alle 19.30 andrà in scena “Life”, la prima assoluta a cura della Compagnia di Novara Bagart Ballet Company con la direzione artistica di Barbara Gatto. “Life” vuole essere uno strumento di riflessione che evidenzi il problema dell’umanità, del suo bisogno di possedere e di appartenere.

Venerdì 26 luglio, alle 19.30, l’Open Air Stage ospita “Corpi Violati” con il ritorno a Moncalvo dalla Puglia dei danzatori della Ned Company e le coreografie a cura di Nico Benedetti. L’idea nasce con lo scopo di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne cercando di raccontare con il corpo quello che spesso molte donne sono costrette a subire, restando spesso per paura in silenzio. Un silenzio che invece fa molto rumore e che in molti ignorano.

Sabato 27 luglio gran finale con la “Serata di Gala”. Lo spettacolo comincerà alle 19.30 e sarà ricco di sorprese e ospiti speciali: dall’ospite d’onore Alessandra Celentano all’ospite d’eccezione Sara Zuccari, giornalista e critica di danza nonché direttrice del “giornaledelladanza.com”. A presentare la serata sarà il conduttore e autore Rai Julian Borghesan, nota voce quotidiana su Radio1 con il programma ‘Discosveglia’. La serata, che vedrà al coordinamento artistico il maestro Nico Benedetti e in qualità di coordinatore delle attività di palcoscenico il maestro Piero Martelletta, proporrà come sempre l’esibizione dei danzatori che prendono parte a Moncalvo in Danza i quali rappresenteranno il meglio di questa edizione 2024 fra gli applausi del pubblico.

“Siamo molto felici di constatare – commenta Massimiliano Vacchina, direttore artistico dell’evento - che la qualità degli spettacoli e delle attività formative previste da Moncalvo in Danza 2024 ripaga gli sforzi organizzativi in termini di ampia adesione alle proposte. Certamente il successo è dovuto a un mix di fattori positivi fra i quali, oltre ai nomi con i quali la manifestazione si fregia di poter collaborare, l’assoluto pregio di Orsolina28, la location d’avanguardia che ospita gli eventi, l’attrattività crescente del territorio di Moncalvo e del Monferrato e la storicità ormai raggiunta dalla rassegna che il prossimo anno festeggerà le sue prime 18 candeline”. Ingressi gratuiti con prenotazione al sito moncalvoindanza.it.