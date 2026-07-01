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01 luglio 2026

01 luglio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale La Novipiù riparte da capitan Martinoni e da Niccolò Malaventura Da quindici stagioni a Casale, il numero 14 ha deciso di mettere ancora al servizio della squadra esperienza, carisma e senso di appartenenza

Niccolò Martinoni in azione sotto canestro (foto Mattia Froio)

di p.z.

La Novipiù Monferrato Basket riparte da Niccolò Martinoni, che nella stagione 2026/2027 vestirà ancora la maglia rossoblu. Una scelta che conferma il profondo legame tra il capitano e il movimento cestistico cittadino. Martinoni sarà infatti il punto di riferimento e il leader del nuovo progetto tecnico di Monferrato Basket, mettendo al servizio della squadra esperienza, carisma e senso di appartenenza anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.

«La permanenza in rossoblu di Niccolò Martinoni è una notizia che va oltre l’aspetto tecnico - dice Dario Calemme, direttore generale di Monferrato Basket - Lui è il nostro capitano, un giocatore che da quindici anni rappresenta Casale, la sua storia cestistica e il suo modo di intendere la pallacanestro. Il contratto in essere era certamente un punto di partenza, ma dopo una retrocessione nulla poteva essere considerato automatico. Per questo la scelta di Niccolò ha un valore ancora più importante: conferma il suo legame con la società, con la città, con i tifosi e con una maglia che ha sempre onorato con serietà e senso di appartenenza. Ancora una volta Martinoni dimostra di dare peso ai valori, agli impegni presi e alla parola data: elementi che nello sport di oggi sono sempre meno frequenti. Ripartire da lui significa ripartire da identità, credibilità e responsabilità. Siamo felici che il “Kappa” continui a essere un punto di riferimento del Monferrato Basket, in campo e nello spogliatoio».

Dopo la conferma del capitano la società ha poi annunciato l'arrivo di Niccolò Malaventura, play-guardia classe 2005. Per il giocatore marchigiano quello di Casale Monferrato rappresenta un po' un ritorno alle origini. Figlio d'arte, Nicolò è il figlio di Matteo Malaventura, uno dei protagonisti della Junior Casale tra il 2010 e il 2013, anni nei quali ha lasciato un ricordo indelebile nella storia del basket rossoblu. Proprio durante l'esperienza casalese del padre, Niccolò ha trascorso i suoi primi anni in città: qui ha frequentato parte delle scuole elementari e ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro, iniziando a giocare con l'Olympia Basket, seguito da Daniela Furiato e Giampiero Poletti, figure storiche del minibasket cittadino. Successivamente il suo percorso lo ha portato lontano dal Piemonte. Dopo il settore giovanile della VL Pesaro, con cui ha disputato le Finali Nazionali Under 14 e Under 17, è approdato alla New Basket Brindisi. Nella stagione 2023/2024 ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza e la Next Gen, coronando il sogno dell'esordio in Serie A il 5 novembre 2023 contro l'EA7 Emporio Armani Milano.

L'esperienza è poi proseguita tra Orlandina Basket in Serie B Nazionale, Pallacanestro Nardò in Serie A2 e Ravenna in Serie B Nazionale. Un infortunio al legamento crociato ha rallentato la sua crescita, costringendolo a un lungo periodo di stop. Nell'ultima stagione ha affrontato con grande determinazione il percorso di recupero, lavorando individualmente per tornare al massimo della condizione. Adesso Niccolò è pronto a rimettersi in gioco e ha scelto di farlo proprio da dove, in un certo senso, tutto era iniziato. Monferrato Basket accoglie così un giovane talento dalle grandi prospettive, desideroso di rilanciare la propria carriera nella città in cui è nato il suo amore per la pallacanestro.