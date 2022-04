Articolo »

Comprensorio

18 aprile 2022

18 aprile 2022 Occimiano

Giovedì 21 aprile Il Mandala delle spezie a Occimiano Iscrizione gratuita

di Fernando Debernardis

Ancora un appuntamento con la creatività giovedì 21​ aprile, alle 20,30, nell'ambito delle Arti Terapie Espressive: questa volta al centro dell'incontro, condotto dall'arteterapeuta Marzia Righetti, c'è il Mandala delle spezie, simbolo di totalità.

"Crearlo e colorarlo favorisce calma, armonia, ordine, rilassamento" - spiega l'esperta - "Un disegno semplice, dalle linee morbide e curve, decorato attraverso la cromaticità e il profumo di erbe e spezie". Come per le precedenti serate, non è richiesta alcuna competenza tecnica e l'iscrizione è gratuita: info al numero 3471258172 oppure a marzia_righetti@yahoo.it.

L'iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Regione Piemonte e Comune di Occimiano