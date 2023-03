Scarse risorse e poco personale: i Vigili del Fuoco meritano più attenzione

L'aggiornamento del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse «siglato nel 2015, la mappatura cartografica della rete provinciale degli idranti antincendio magari a cura del personale specializzato in seno al CNVVF e cioè dei TAS (Topografia Applicata al Soccorso); delle aree colpite da Incendio di Bosco, le piste forestali e\o le vasche antincendio boschivo. Redigere procedure operative standard (POS) per l’evacuazione dagli edifici di persone con patologie bariatriche o disabilità in genere, mettendo a disposizione la professionalità del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Alessandria in sinergia con il personale Sanitario del 118».

La costruzione di un progetto di fattibilità e relativa esercitazione «per la realizzazione di Capi Base VV.F. (tendopoli per accogliere e ospitare in caso di necessità altri Vigili del Fuoco giunti in nostro soccorso da altre parti d'Italia) in caso di calamità importanti, vedi alluvione per esempio. Per arrivare a chiedere agli Amministratori Locali un aiuto in termini di idee ed eventualmente supporto per l'adeguamento energetico delle nostre sedi di servizio alla mera collaborazione per la manutenzione delle stesse. Potrebbe sembrare assurdo ma ci siamo posti l'obbiettivo di rompere il casello di ghiaccio in cui ci siamo rinchiusi da diversi anni e far interagire tra di loro le varie istituzioni».

«Vogliamo che i Vigili del Fuoco di Alessandria possano portare il loro contributo di esperienza e di professionalità sui cantinieri della TAV, negli scali Ferroviari importanti della nostra provincia. In passato organizzavamo corsi interni e visite guidate per farci conoscere meglio le realtà industriali della provincia di Alessandria e non solo il polo chimico di Spinetta Marengo ma anche l'hub commerciale di Rivalta e le innumerevoli aziende a rischio rilevante presenti sul territorio. Riteniamo che tutto questo e tanto altro possa iniziare solo attraverso il dialogo».