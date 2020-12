Articolo »

Cultura

30 dicembre 2020

30 dicembre 2020 Casale Monferrato

L'artista casalese "Perle ai porci" di e con Paolo Faroni dal 4 gennaio 2021 Un progetto di Piemonte dal Vivo per connettere artisti

di r.m.

Dal 4 gennaio (il lunedì alle ore 19.30)," Perle ai porci". Uno spettacolo di e con Paolo Faroni che si compone di sei pezzi "auto-conclusivi su diversi argomenti: economia e politica, famiglia e religione, società e costume, ma anche considerazioni private e scampoli di autobiografia dell’artista casalese".

"Filo conduttore è il punto di vista satirico che li collega, proprio come il filo in una collana di perle. Una satira che gioca su più livelli: talvolta sottolineando le assurdità già presenti nella realtà (come il bambino che denuncia la nudità del re), talvolta sovvertendone i canoni per fare venire alla luce contraddizioni ai limiti del ridicolo. Un gioco al massacro di stereotipi e retoriche, ma con quel tanto di ambiguità che spinge il pubblico a chiedersi: da che parte sta? Che cosa pensa l’autore sul serio?"

"Pere ai porci" si inserisce "nel ricco palinsesto di contenuti originali, visibili gratuitamente sul sito di Piemonte dal Vivo: infatti dal 27 novembre è nato onLive la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile. Un palinsesto digitale pensato dallo staff della Fondazione, insieme agli artisti, con contenuti originali, proposte multidisciplinari, progetti speciali, fruibili a casa propria in prima visione e on demand, attento ai bisogni della comunità di spettatori. Un palinsesto che presenta i propri contenuti articolati in forma di serie, ciascuna composta da episodi di circa 20/30 minuti per una narrazione multidisciplinare, con appuntamenti settimanali fino al 17 febbraio 2021 (tutti i video restano poi visibili in archivio) sul sito di Piemonte dal Vivo. Una preziosa selezione della produzione artistica dell’area del Nord Ovest si ritrova onLive, per un progetto che vuole superare l’emergenza del momento e diventare un elemento complementare all’attività di Piemonte dal Vivo".